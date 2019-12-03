Псевдопрацівник банку «обчистив» волинянку на 30 000 гривень





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, під приводом розблокування рахунку банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі майже 31-ї тисячі гривень.



До слова, 37- річна потерпіла самостійно перерахувала кошти через термінал самообслуговування на різні номери банківських рахунків, які їй диктував шахрай.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 березня на «гачок» до псевдобанківського працівника потрапила волинянка.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, під приводом розблокування рахунку банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі майже 31-ї тисячі гривень.До слова, 37- річна потерпіла самостійно перерахувала кошти через термінал самообслуговування на різні номери банківських рахунків, які їй диктував шахрай.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію