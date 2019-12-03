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Псевдопрацівник банку «обчистив» волинянку на 30 000 гривень

Псевдопрацівник банку «обчистив» волинянку на 30 000 гривень
23 березня на «гачок» до псевдобанківського працівника потрапила волинянка.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, під приводом розблокування рахунку банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі майже 31-ї тисячі гривень.

До слова, 37- річна потерпіла самостійно перерахувала кошти через термінал самообслуговування на різні номери банківських рахунків, які їй диктував шахрай.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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Теги: шахрайство, гроші
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