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Курс валют у Луцьку на 24 березня

Курс валют у Луцьку на 24 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 28.20.

Євро при купівлі становить – 29.30, продажу – 30.20.

Курс російського рубля: купівля – 0,30, продаж – 0,35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,00, продаж – 6.60.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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