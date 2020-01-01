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На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло майже 300 людей

На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло майже 300 людей
Опівночі 24-го березня на кордоні між Польщею та Україною на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло приблизно 300 українців.

Про це розповіли БУГу мешканці Володимира-Волинського.

Люди розповідають, що до кордону добиралися попутками. А через кордон, згідно з обіцянками консула, людей повинні були забирати і перевозити автобуси. Проте автобусів не було.

Люди стоять просто неба на кордоні з 14:00 23 березня.


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Теги: Ягодин, Доррогуськ, люди
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Коментарі 1
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Застрягло чи проходять контроль? Навіщо манипулювати?!
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