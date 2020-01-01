На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло майже 300 людей
Сьогодні, 09:26
Опівночі 24-го березня на кордоні між Польщею та Україною на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло приблизно 300 українців.
Про це розповіли БУГу мешканці Володимира-Волинського.
Люди розповідають, що до кордону добиралися попутками. А через кордон, згідно з обіцянками консула, людей повинні були забирати і перевозити автобуси. Проте автобусів не було.
Люди стоять просто неба на кордоні з 14:00 23 березня.
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Про це розповіли БУГу мешканці Володимира-Волинського.
Люди розповідають, що до кордону добиралися попутками. А через кордон, згідно з обіцянками консула, людей повинні були забирати і перевозити автобуси. Проте автобусів не було.
Люди стоять просто неба на кордоні з 14:00 23 березня.
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Коментарі 1
Застрягло чи проходять контроль? Навіщо манипулювати?!
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