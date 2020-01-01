На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло майже 300 людей





Про це розповіли



Люди розповідають, що до кордону добиралися попутками. А через кордон, згідно з обіцянками консула, людей повинні були забирати і перевозити автобуси. Проте автобусів не було.



Люди стоять просто неба на кордоні з 14:00 23 березня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опівночі 24-го березня на кордоні між Польщею та Україною на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» застрягло приблизно 300 українців.Про це розповіли БУГу мешканці Володимира-Волинського.Люди розповідають, що до кордону добиралися попутками. А через кордон, згідно з обіцянками консула, людей повинні були забирати і перевозити автобуси. Проте автобусів не було.Люди стоять просто неба на кордоні з 14:00 23 березня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію