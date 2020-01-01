Волинь отримала першу партію тестів для визначення коронавірусу, захисних масок і костюмів
Сьогодні, 09:50
Волинська область отримала експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу.
Про це інформує ОДА.
За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, сьогодні, 24 березня, отримані тести методом ПЛР перевірять та протестують у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я. Після цього тести з Китаю планують використовувати для діагностики захворювання на коронавірусну інфекцію в обласному центрі.
«Таким чином, ймовірно, ми зможемо у Луцьку робити аналізи, які до цього часу робили, надсилаючи забірні зразки у столичну вірусологічну лабораторію. А це значно пришвидшить встановлення діагнозу та весь процес лікування хворих, які звертаються зі скаргами на стан здоров’я», - підсумувала посадовиця.
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Про це інформує ОДА.
За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, сьогодні, 24 березня, отримані тести методом ПЛР перевірять та протестують у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я. Після цього тести з Китаю планують використовувати для діагностики захворювання на коронавірусну інфекцію в обласному центрі.
«Таким чином, ймовірно, ми зможемо у Луцьку робити аналізи, які до цього часу робили, надсилаючи забірні зразки у столичну вірусологічну лабораторію. А це значно пришвидшить встановлення діагнозу та весь процес лікування хворих, які звертаються зі скаргами на стан здоров’я», - підсумувала посадовиця.
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Коментарі 1
Кількість чому не озвучують? Замовчують, барижать?!
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