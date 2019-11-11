На Львівщині «Таврія» з’їхала у кювет: травмувалися двоє волинянок
Сьогодні, 10:11
На Львівщині «Таврія» з’їхала у кювет, унаслідок чого травмувалися дві мешканки Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 березня близько 10.00 на автодорозі «Жовква-Ковель» неподалік села Тудорковичі Сокальського району, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗАЗ-1102, мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Таврії» - обидві віком 44 роки.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Головне фото - ілюстративне.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 березня близько 10.00 на автодорозі «Жовква-Ковель» неподалік села Тудорковичі Сокальського району, інформує ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗАЗ-1102, мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Таврії» - обидві віком 44 роки.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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