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На Львівщині «Таврія» з’їхала у кювет: травмувалися двоє волинянок

На Львівщині «Таврія» з’їхала у кювет: травмувалися двоє волинянок
На Львівщині «Таврія» з’їхала у кювет, унаслідок чого травмувалися дві мешканки Волинської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 березня близько 10.00 на автодорозі «Жовква-Ковель» неподалік села Тудорковичі Сокальського району, інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗАЗ-1102, мешканець Волинської області, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали пасажирки «Таврії» - обидві віком 44 роки.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: ДТП, Львівщина
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