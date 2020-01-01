В Україні – 84 підтверджених випадки коронавірусу

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Наразі коронавірусну хворобу виявили у:Дніпропетровська область — 2 випадки;Донецька область — 1 випадок;Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);м. Київ — 29 випадків;Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;Львівська область — 2 випадки;Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);Черкаська область — 1 випадок.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.