В Україні – 84 підтверджених випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:05
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусну хворобу виявили у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусну хворобу виявили у:
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
м. Київ — 29 випадків;
Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
Львівська область — 2 випадки;
Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
Черкаська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
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