За неіснуючий трактор волинянин віддав інтернет-шахраям 32 тисячі гривень

Волинянин хотів купити трактор, а потрапив на «гачок» аферистів.Так, 23-го березня до поліції надійшла заява про шахрайство від 26-річного чоловіка, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.Встановили, що чоловік перерахував 32 000 гривень на картковий рахунок продавця за придбання трактора Т-25. Однак, замовленого товару не отримав.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб-шахраїв, місця їх перебування та притягнення їх до кримінальної відповідальності.Тож, поліція вкотре закликає волинян не здійснювати покупок на сумнівних сайтах, а також перераховувати кошти за товар тільки після його отримання.