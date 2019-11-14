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За неіснуючий трактор волинянин віддав інтернет-шахраям 32 тисячі гривень

За неіснуючий трактор волинянин віддав інтернет-шахраям 32 тисячі гривень
Волинянин хотів купити трактор, а потрапив на «гачок» аферистів.

Так, 23-го березня до поліції надійшла заява про шахрайство від 26-річного чоловіка, - інформує Камінь-Каширський відділ поліції.

Встановили, що чоловік перерахував 32 000 гривень на картковий рахунок продавця за придбання трактора Т-25. Однак, замовленого товару не отримав.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб-шахраїв, місця їх перебування та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Тож, поліція вкотре закликає волинян не здійснювати покупок на сумнівних сайтах, а також перераховувати кошти за товар тільки після його отримання.


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Теги: аферисти, шахраї, Волинь
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