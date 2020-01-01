Волинянин розчищав чагарники і знайшов вибухонебезпечний предмет

На Волині 23 березня сапери вилучили та знищили 22 боєприпаси часів Другої Світової війни.Так, під час прогулянки мешканець села Свидники Ковельського району натрапив на старі снаряди. Він зателефонував до служби порятунку «101» та повідомив про виявлені небезпечні предмети, - пише УДСНС України у Волинській області.Сапери ДСНС, які приїхали на місце знахідок, вилучили три 76-міліметрових артилерійських снаряди та знищили їх у встановленому порядку.Цього ж дня у селі Волошки цього ж району місцевий мешканець під час розчищення чагарників під поле виявив невідомий вибухонебезпечний предмет та повідомив про це рятувальників. Сапери ДСНС, які прибули на місце виклику, ідентифікували знахідку як один артилерійський снаряд 152 міліметрів.«Після час детального обстеження прилеглої території виявлено ще чотири 45-міліметрові артснаряди, 7 міномених мін та вісім гранат Ф-1» - розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській областіВсі боєприпаси вилучили та транспортували до спеціального майданчика, де й знищили.