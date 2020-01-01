Доставлятимуть продукти і медикаменти: у Луцьку запрацював центр допомоги під час карантину

Сьогодні у Луцьку розпочав роботу тимчасовий оперативний центр для допомоги пільговим категоріям громадян.Про це йдеться на сайті мерії.Як розповів радник міського голови, основна мета роботи центру - прийом телефонних звернень, надання консультацій, забезпечення комунікації та надання допомоги пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, шляхом доставки продуктових наборів, у випадку нагальної потреби."Чимало лучан сьогодні опинилися у складних умовах: зупинено громадський транспорт, міжміські перевезення, по місту введені жорсткі обмеження роботи об’єктів інфраструктури. Тому для пільгових категорій громадян, зокрема з ураженнями зору, опорно-рухового апарату, одиноких пенсіонерів, створено центр для надання телефонних консультацій, роз’яснень, а також у разі необхідності -придбання та доставки медикаментів, продуктів харчування за адресою. Луцька міська рада уклала договір про співпрацю із Фондом Ігоря Палиці “Тільки разом”, згідно з яким фонд безоплатно забезпечить необхідні для роботи оперативного центру продуктові набори для подальшої доставки громадянам з числа пільгових категорій.Оперативний центр розпочинає свою роботу сьогодні і функціонуватиме до особливого розпорядження, тобто до завершення карантину. В оперативному центрі одночасно працюватимуть п'ять спеціалістів із числа працівників міської ради, які будуть приймати телефонні дзвінки та надавати консультації громадянам з числа пільгових категорій, а також волонтери, які будуть здійснювати, у разі необхідності, виїзд до заявника додому та доставку продуктових наборів”, - зазначив Ігор Поліщук.Для уникнення випадків шахрайства та надання допомоги тим, хто її потребує, спеціалісти центру мають доступ до усіх баз даних, щоб перевіряти пільговий статус заявника та інші обставини, вказані ним.20-30-03 зі стаціонарного телефону або 0332 20-30-03 з мобільного.Центр працюватиме щоденно без перерви та вихідних з 08:30 до 17:30.