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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус
Приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус. Йдеться про результати чотирьох українців, які нещодавно відвідали відомий французький курорт Куршевель.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів перебувають у реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їхня життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.

"Формально, тести відправили на повторне дослідження до Німеччини, і вони там дали очікувано позитивний результат. Щоправда, німці відправили відповідь не лише до Eurolab, але й санітарним службам нашої держави. Тому тепер до Пальчевського багато запитань, адже ці всі селебрітіс, вони публічні і не бідні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, і поки Eurolab протягом 4-х днів приховував дані тестів, чимало людей заражалися. Тепер треба перевіряти десятки людей", – зазначили співрозмовники.

Нагадаємо, двоє волинських бізнесменів, у яких у Луцьку еспрес-тест виявив коронавірус, теж відпочивали на Куршевелі. Станом на ранок 24 березня у Волинській ОДА повідомили, що лаболаторно коронавірус у одного із них не підтвердили, інший - очікує результати.

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Теги: Eurolab, коронавірус, клініка, приховування, тести, аналізи
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Коментарі 1
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Пальчевський - ще та падлюка. Судячи з його погано замаскованої антиукраїнської позиції, він є путінським агентом.
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