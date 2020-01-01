На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей
Сьогодні, 11:36
Протягом січня-лютого 2020 року у Волинській області від пневмонії померла 31 людина.
Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я у відповідь на запит журналіста інтернет-видання «Перший».
«Чинним законодавством не передбачено збір та звітність щодо померлих від пневмонії у закладах охорони здоров’я», - йдеться у листі, підписаному заступником начальника управління Валерієм Руцьким.
Водночас в управлінні повідомляють, що на виконання нового розпорядження Міністерства охорони здоров’я почали збирати інформацію про кількість померлих від пневмонії з січня 2020 року.
Так, за січень-лютий від цієї недуги на Волині померла 31 людина. Зауважимо, пневммонія може бути наслідком не лише коронавірусу, а й грипу та інших вірусних, бактеріальних захворювань.
У понеділок, 23 березня, під час брифінгу начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк повідомляв, що на Волині немає збільшення кількості смертей від пневмонії у порівнянні з попередніми роками.
«Кажуть, що поки не було випадків коронавірусу, бо не було тест-систем. В цьому є частка правди. Але ми бачимо середньорічну статистику (смертей від пневмоній, - ред.) і наші цьогорічні показники не вибиваються з загальних показників за останні, принаймні, 5 років. Тому епідемії в таких масштабах, як є в Італії чи Іспанії, я впевнений, ще немає», - сказав Ігор Ващенюк.
«Чи є коронавірус в області, в Україні? Очевидно, що є. Ми не відірвані від системи. Але, якщо ми виконаємо всі заходи, які приймає держава, вистачить і дихальних апаратів, і місць в лікарнях», - повідомив посадовець.
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Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я у відповідь на запит журналіста інтернет-видання «Перший».
«Чинним законодавством не передбачено збір та звітність щодо померлих від пневмонії у закладах охорони здоров’я», - йдеться у листі, підписаному заступником начальника управління Валерієм Руцьким.
Водночас в управлінні повідомляють, що на виконання нового розпорядження Міністерства охорони здоров’я почали збирати інформацію про кількість померлих від пневмонії з січня 2020 року.
Так, за січень-лютий від цієї недуги на Волині померла 31 людина. Зауважимо, пневммонія може бути наслідком не лише коронавірусу, а й грипу та інших вірусних, бактеріальних захворювань.
У понеділок, 23 березня, під час брифінгу начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк повідомляв, що на Волині немає збільшення кількості смертей від пневмонії у порівнянні з попередніми роками.
«Кажуть, що поки не було випадків коронавірусу, бо не було тест-систем. В цьому є частка правди. Але ми бачимо середньорічну статистику (смертей від пневмоній, - ред.) і наші цьогорічні показники не вибиваються з загальних показників за останні, принаймні, 5 років. Тому епідемії в таких масштабах, як є в Італії чи Іспанії, я впевнений, ще немає», - сказав Ігор Ващенюк.
«Чи є коронавірус в області, в Україні? Очевидно, що є. Ми не відірвані від системи. Але, якщо ми виконаємо всі заходи, які приймає держава, вистачить і дихальних апаратів, і місць в лікарнях», - повідомив посадовець.
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