вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей

На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей
Протягом січня-лютого 2020 року у Волинській області від пневмонії померла 31 людина.

Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я у відповідь на запит журналіста інтернет-видання «Перший».

«Чинним законодавством не передбачено збір та звітність щодо померлих від пневмонії у закладах охорони здоров’я», - йдеться у листі, підписаному заступником начальника управління Валерієм Руцьким.

Водночас в управлінні повідомляють, що на виконання нового розпорядження Міністерства охорони здоров’я почали збирати інформацію про кількість померлих від пневмонії з січня 2020 року.

Так, за січень-лютий від цієї недуги на Волині померла 31 людина. Зауважимо, пневммонія може бути наслідком не лише коронавірусу, а й грипу та інших вірусних, бактеріальних захворювань.

У понеділок, 23 березня, під час брифінгу начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк повідомляв, що на Волині немає збільшення кількості смертей від пневмонії у порівнянні з попередніми роками.

«Кажуть, що поки не було випадків коронавірусу, бо не було тест-систем. В цьому є частка правди. Але ми бачимо середньорічну статистику (смертей від пневмоній, - ред.) і наші цьогорічні показники не вибиваються з загальних показників за останні, принаймні, 5 років. Тому епідемії в таких масштабах, як є в Італії чи Іспанії, я впевнений, ще немає», - сказав Ігор Ващенюк.

«Чи є коронавірус в області, в Україні? Очевидно, що є. Ми не відірвані від системи. Але, якщо ми виконаємо всі заходи, які приймає держава, вистачить і дихальних апаратів, і місць в лікарнях», - повідомив посадовець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пневмонія, смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми
Сьогодні, 11:44
За порушення карантину – штраф до 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:39
На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей
Сьогодні, 11:36
Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус
Сьогодні, 11:17
Доставлятимуть продукти і медикаменти: у Луцьку запрацював центр допомоги під час карантину
Сьогодні, 10:55
Схожі новини
На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою
19 березень, 13:28
На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка
17 березень, 22:41
На Волині струмом вбило доярку На Волині струмом вбило доярку
15 березень, 13:05
Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку
12 березень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує ексдепутата Волиньради
Сьогодні, 11:58
 0
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми
Сьогодні, 11:44
 0
За порушення карантину – штраф до 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:39
 0
На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8