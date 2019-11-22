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За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми

За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми
Судили 29-річного лучанина, який вкрав авто.

Нагадаємо, що у січні, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що по вулиці Івана Франка в селищі Торчин невідома особа викрала його автомобіль ВАЗ 2106, - пише ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що авто вкрав раніше судимий 29-річний житель Луцька.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 29-річного лучанина винним у вчиненні інкримінованого злочину, та призначив йому покарання – позбавлення волі строком 5 років без конфіскації майна.


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Теги: крадіжка, авто, суд, лучанин
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