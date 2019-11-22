За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми





Нагадаємо, що у січні, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що по вулиці Івана Франка



Правоохоронці встановили, що авто вкрав раніше судимий 29-річний житель Луцька.



Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.



Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.



Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 29-річного лучанина винним у вчиненні інкримінованого злочину, та призначив йому покарання – позбавлення волі строком 5 років без конфіскації майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 29-річного лучанина, який вкрав авто.Нагадаємо, що у січні, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що по вулиці Івана Франка в селищі Торчин невідома особа викрала його автомобіль ВАЗ 2106 , - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що авто вкрав раніше судимий 29-річний житель Луцька.Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 29-річного лучанина винним у вчиненні інкримінованого злочину, та призначив йому покарання – позбавлення волі строком 5 років без конфіскації майна.

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