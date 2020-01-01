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Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО

Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
У Луцьку проводять дезінфекцію під'їздів багатоквартирних будинків у зв'язку з запобіганням поширення коронавірусу.

Про це інформує мерія.

Одним із важливих протиепідемічних заходів у місті Луцьку під час карантину є обов’язкова дезінфекція під’їздів багатоквартирних будинків. Відповідальність за це покладається на ОСББ, а в разі його відсутності — ЖЕК.

Кожне житлово-комунальне підприємство забезпечено 500-ма літрами розчину на основі гіпохлориту натрію для проведення дезінфікуючих заходів у під'їздах багатоквартирних будинків.

Ознайомитися, як відбувається інструктаж працівників ЖКП № 3 перед початком роботи завітали радники міського голови Ігор Поліщук та Юрій Безпятко, заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк.

Директор ЖКП № 3 Руслан Юлдашев зазначив, що працівники забезпечені необхідним обладнанням для проведення робіт та мають відповідні засоби захисту для безпечної роботи.

Він наголосив, що дезінфікуватимуть ручки, сходові клітки, домофони, перила.
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО


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Теги: дезінфекція, Луцьк, коронавірус
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