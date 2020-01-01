Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку проводять дезінфекцію під'їздів багатоквартирних будинків у зв'язку з запобіганням поширення коронавірусу.
Про це інформує мерія.
Одним із важливих протиепідемічних заходів у місті Луцьку під час карантину є обов’язкова дезінфекція під’їздів багатоквартирних будинків. Відповідальність за це покладається на ОСББ, а в разі його відсутності — ЖЕК.
Кожне житлово-комунальне підприємство забезпечено 500-ма літрами розчину на основі гіпохлориту натрію для проведення дезінфікуючих заходів у під'їздах багатоквартирних будинків.
Ознайомитися, як відбувається інструктаж працівників ЖКП № 3 перед початком роботи завітали радники міського голови Ігор Поліщук та Юрій Безпятко, заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Директор ЖКП № 3 Руслан Юлдашев зазначив, що працівники забезпечені необхідним обладнанням для проведення робіт та мають відповідні засоби захисту для безпечної роботи.
Він наголосив, що дезінфікуватимуть ручки, сходові клітки, домофони, перила.
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Про це інформує мерія.
Одним із важливих протиепідемічних заходів у місті Луцьку під час карантину є обов’язкова дезінфекція під’їздів багатоквартирних будинків. Відповідальність за це покладається на ОСББ, а в разі його відсутності — ЖЕК.
Кожне житлово-комунальне підприємство забезпечено 500-ма літрами розчину на основі гіпохлориту натрію для проведення дезінфікуючих заходів у під'їздах багатоквартирних будинків.
Ознайомитися, як відбувається інструктаж працівників ЖКП № 3 перед початком роботи завітали радники міського голови Ігор Поліщук та Юрій Безпятко, заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Директор ЖКП № 3 Руслан Юлдашев зазначив, що працівники забезпечені необхідним обладнанням для проведення робіт та мають відповідні засоби захисту для безпечної роботи.
Він наголосив, що дезінфікуватимуть ручки, сходові клітки, домофони, перила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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