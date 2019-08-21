Поліція розшукує ексдепутата Волиньради

Вікторова Олександра Олександровича, котрий засуджений до 5 років позбавлення волі за хабарництво.



Про це



Нагадаємо, у 2010 року він був обраний депутатом Волинської обласної ради за списком ВО «Свобода». Був секретарем постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.



У 2011 році Олександр Вікторов обіймав посаду директора комунального підприємства «Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування». 28 вересня його затримали за «торгівлю місцями на кладовищі». Так, згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, Олександра Вікторова засудили до 5,5 року позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки та конфіскацією майна.



Влітку 2013 року виїхав на проживання до Канади у місто Торонто. Згодом емігрував у Данію, де отримав політичний притулок і одружився.



Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 185 см, повної статури, обличчя кругле, волосся темне, коротке, на лобі залисини.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.





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