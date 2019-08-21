вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція розшукує ексдепутата Волиньради

Поліція розшукує ексдепутата Волиньради
Поліцейські розшукують ексдепутата Волинської обласної ради Вікторова Олександра Олександровича, котрий засуджений до 5 років позбавлення волі за хабарництво.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у 2010 року він був обраний депутатом Волинської обласної ради за списком ВО «Свобода». Був секретарем постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2011 році Олександр Вікторов обіймав посаду директора комунального підприємства «Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування». 28 вересня його затримали за «торгівлю місцями на кладовищі». Так, згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, Олександра Вікторова засудили до 5,5 року позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки та конфіскацією майна.

Влітку 2013 року виїхав на проживання до Канади у місто Торонто. Згодом емігрував у Данію, де отримав політичний притулок і одружився.

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 185 см, повної статури, обличчя кругле, волосся темне, коротке, на лобі залисини.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102». Конфіденційність гарантується.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, хабар, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А чего его искать? он найден. он - в Дании
Відповісти
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукує ексдепутата Волиньради
Сьогодні, 11:58
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми
Сьогодні, 11:44
За порушення карантину – штраф до 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:39
На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
На Волині розшукують жінку, яка пропонувала хабар прокурору. ФОТО На Волині розшукують жінку, яка пропонувала хабар прокурору. ФОТО
21 серпень, 2019, 18:14
За умисне вбивство розшукують 48-річного лучанина За умисне вбивство розшукують 48-річного лучанина
23 березень, 15:50
П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за понад 10 тисяч гривень П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за понад 10 тисяч гривень
23 березень, 12:15
Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району
21 березень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує ексдепутата Волиньради
Сьогодні, 11:58
 0
Як у Луцьку дезінфікують під'їзди. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
За крадіжку авто волинянину дали 5 років тюрми
Сьогодні, 11:44
 0
За порушення карантину – штраф до 3000 євро або в'язниця: як Іспанія намагається врятуватися від коронавірусу
Сьогодні, 11:39
 0
На Волині за 2 місяці від пневмонії померло понад 30 людей
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8