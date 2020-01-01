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Судили чоловіка, який у Луцьку із лабораторії викрав оргтехніку

Судили чоловіка, який у Луцьку із лабораторії викрав оргтехніку
Судили 34-річного лучанина за вчинення чотирьох крадіжок на території обласного центру.

Так, на початку грудня 2019 року зловмисник через вікно проник у приміщення обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України та викрав різноманітну оргтехніку на суму 20 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 34-річний місцевий житель. З’ясувалося, що чоловік також причетний до вчинення ще трьох аналогічних злочинів на території Луцька.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження визнав 34-річного лучанина винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та засудив його до 3 років 9 місяців позбавлення волі.



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Теги: крадіжка, Луцьк
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