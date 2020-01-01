На Волині священники і прихожани пройшлися хресним ходом центром села. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Парафіяни Свято-Василівської церкви села Красностав пройшли хресним ходом центральними вулицями села із хоругвами, святим Хрестом та іконами Пресвятої Богородиці і покровителя храму святителя Василія Великого.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).
У центрі села біля ікони Господа Іісуса Христа відслужили молебень, аби відвернути пошесті, морові язви та епідемії.
"Віряни молилися Господу за нашу рідну землю, щоб Господь помилував українців, відвернув від нас всі хвороби та негаразди, захистив людей своїх у час пагубної епідемії. Вулиці села було окроплено Святою Водою", - зазначили у єпархії.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП).
У центрі села біля ікони Господа Іісуса Христа відслужили молебень, аби відвернути пошесті, морові язви та епідемії.
"Віряни молилися Господу за нашу рідну землю, щоб Господь помилував українців, відвернув від нас всі хвороби та негаразди, захистив людей своїх у час пагубної епідемії. Вулиці села було окроплено Святою Водою", - зазначили у єпархії.
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Коментарі 1
секта путіна
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