Українців попередили про відчутне похолодання
Сьогодні, 12:33
Відчутне зниження температури очікують в Україні 24-25 березня. у зв’язку з вторгненням арктичного повітря на територію країни.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що 24-25 березня в Україні буде холодна, без опадів, погода.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що 24-25 березня в Україні буде холодна, без опадів, погода.
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