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Українців попередили про відчутне похолодання

Українців попередили про відчутне похолодання
Відчутне зниження температури очікують в Україні 24-25 березня. у зв’язку з вторгненням арктичного повітря на територію країни.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що 24-25 березня в Україні буде холодна, без опадів, погода.

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Теги: синоптики, похолодання
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