Українців попередили про відчутне похолодання

Відчутне зниження температури очікують в Україні 24-25 березня. у зв’язку з вторгненням арктичного повітря на територію країни.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що 24-25 березня в Україні буде холодна, без опадів, погода.