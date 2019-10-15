У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
У Луцьку на перехресті вулиць Шопена та Степана Бандери сталася аварія.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, 24 березня близько 11:20 зіткнулися Peugeot та Audi.
Водій Peugeot, який врізався в Audi, повертав з вулиці Шопена на Степана Бандери. У той же час водійка Audi виїжджала з Бандери на Шопена.
На місце події викликали поліцію та швидку.
Станом на 11:40 поліцейські звільняли проїжджу частину.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, 24 березня близько 11:20 зіткнулися Peugeot та Audi.
Водій Peugeot, який врізався в Audi, повертав з вулиці Шопена на Степана Бандери. У той же час водійка Audi виїжджала з Бандери на Шопена.
На місце події викликали поліцію та швидку.
Станом на 11:40 поліцейські звільняли проїжджу частину.
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