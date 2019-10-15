вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО

У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Шопена та Степана Бандери сталася аварія.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, 24 березня близько 11:20 зіткнулися Peugeot та Audi.

Водій Peugeot, який врізався в Audi, повертав з вулиці Шопена на Степана Бандери. У той же час водійка Audi виїжджала з Бандери на Шопена.

На місце події викликали поліцію та швидку.

Станом на 11:40 поліцейські звільняли проїжджу частину.

У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, подвійна аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:01
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
Сьогодні, 13:00
У центрі Луцька не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Українців попередили про відчутне похолодання
Сьогодні, 12:33
На Волині священники і прихожани пройшлися хресним ходом центром села. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО У Луцьку − подвійна аварія. ФОТО
15 жовтень, 2019, 21:23
У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина У ранковій аварії у Луцьку травмувалася 4-річна дитина
27 вересень, 2019, 12:40
У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія за участю сміттєвоза, легковика та буса. ФОТО
09 вересень, 2019, 11:48
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
 0
Луцька фуд-тренерка дала поради, як під час карантину не набрати вагу
Сьогодні, 13:17
 0
У селищі на Волині зупинили вантажівку із незаконною деревиною
Сьогодні, 13:15
 0
В Україні двоє медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:01
 0
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8