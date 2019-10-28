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У Луцьку айтішники проводять безкоштовні вебінари для школярів

У Луцьку айтішники проводять безкоштовні вебінари для школярів
У Луцьку розпочався цикл безплатних вебінарів від ІТ-фахівців для дітей, які займаються у гуртках інформатики Луцького центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).

У зв’язку із оголошенням карантину через загрозу коронавірусу LITaC переніс усі публічні освітні і навчальні заходи. Тож у співпраці із Луцьким міським центром науково-технічної творчості учнівської молоді було заплановано цикл вебінарів для дітей, які займаються у гуртках інформатики в центрі.

Перший вебінар на тему «Кар’єра в ІТ: що треба знати і вміти» провів СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру Віктор Левандовський.

Всі вебінари тривають на ютуб-каналі litac lutsk it-cluster:

25 березня 2020 року
«Нетехнічні спеціальності в ІТ». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру
Початок о 15:00.

27 березня 2020 року
«З чого почати шлях в ІТ: тестування». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру.
Початок о 15:00.

30 березня 2020 року
«Командна робота в ІТ». Спікерка – Яна Бренич, проєктменеджерка компанії InternetDevels .
Початок о 15:00.

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Теги: LITaC, ІТ-кластер, вебінари, Луцьк, школярі
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