У Луцьку айтішники проводять безкоштовні вебінари для школярів





Про це



У зв’язку із оголошенням карантину через загрозу коронавірусу LITaC переніс усі публічні освітні і навчальні заходи. Тож у співпраці із Луцьким міським центром науково-технічної творчості учнівської молоді було заплановано цикл вебінарів для дітей, які займаються у гуртках інформатики в центрі.



Перший вебінар на тему «Кар’єра в ІТ: що треба знати і вміти» провів СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру Віктор Левандовський.



Всі вебінари тривають на ютуб-каналі litac lutsk it-cluster:



25 березня 2020 року

«Нетехнічні спеціальності в ІТ». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру

Початок о 15:00.



27 березня 2020 року

«З чого почати шлях в ІТ: тестування». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру.

Початок о 15:00.



30 березня 2020 року

«Командна робота в ІТ». Спікерка – Яна Бренич, проєктменеджерка компанії InternetDevels .

Початок о 15:00.

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