У Луцьку айтішники проводять безкоштовні вебінари для школярів
Сьогодні, 18:45
У Луцьку розпочався цикл безплатних вебінарів від ІТ-фахівців для дітей, які займаються у гуртках інформатики Луцького центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).
У зв’язку із оголошенням карантину через загрозу коронавірусу LITaC переніс усі публічні освітні і навчальні заходи. Тож у співпраці із Луцьким міським центром науково-технічної творчості учнівської молоді було заплановано цикл вебінарів для дітей, які займаються у гуртках інформатики в центрі.
Перший вебінар на тему «Кар’єра в ІТ: що треба знати і вміти» провів СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру Віктор Левандовський.
Всі вебінари тривають на ютуб-каналі litac lutsk it-cluster:
25 березня 2020 року
«Нетехнічні спеціальності в ІТ». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру
Початок о 15:00.
27 березня 2020 року
«З чого почати шлях в ІТ: тестування». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру.
Початок о 15:00.
30 березня 2020 року
«Командна робота в ІТ». Спікерка – Яна Бренич, проєктменеджерка компанії InternetDevels .
Початок о 15:00.
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Про це повідомляє виконавча дирекція Луцького ІТ-кластеру (LITaC).
У зв’язку із оголошенням карантину через загрозу коронавірусу LITaC переніс усі публічні освітні і навчальні заходи. Тож у співпраці із Луцьким міським центром науково-технічної творчості учнівської молоді було заплановано цикл вебінарів для дітей, які займаються у гуртках інформатики в центрі.
Перший вебінар на тему «Кар’єра в ІТ: що треба знати і вміти» провів СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру Віктор Левандовський.
Всі вебінари тривають на ютуб-каналі litac lutsk it-cluster:
25 березня 2020 року
«Нетехнічні спеціальності в ІТ». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру
Початок о 15:00.
27 березня 2020 року
«З чого почати шлях в ІТ: тестування». Спікер – Віктор Левандовський, СЕО компанії InternetDevels, співзасновник Луцького ІТ-кластеру.
Початок о 15:00.
30 березня 2020 року
«Командна робота в ІТ». Спікерка – Яна Бренич, проєктменеджерка компанії InternetDevels .
Початок о 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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