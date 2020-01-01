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У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт

У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
На сьогодні у Володимирі-Волиньскому у звичному режимі працює три маршрутки – дві “10” та одна “14”, які більшою мірою використовуються для довезення працівників до об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва Віктор Фіщук, - йдеться на сайті мерії.

“Маршрутки перекривають такі основні напрямки, як вулиця Зимнівська, “Цукровий завод”, Ковельська, Луцька і використовуються більше працівниками об’єктів критичної інфраструктури. Мови про повне припинення руху громадського транспорту на рівні органу місцевого самоврядування поки не ведеться. Водночас ми готуємося до будь-яких рішень центрального органу виконавчої влади щодо заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Пропрацювали напрямки із довезення лікарів до медичних установ”, – відзначив він.

Нагадують, що в громадському транспорті міста мають їздити не більше 10 чоловік. Відповідна вимога передбачена в Постанові Кабінету Міністрів України № 215 від 16 березня 2020 року і має виконуватись до 3 квітня 2020 року. За порушення норми перевезення перевізнику загрожують штрафні санкції.

Як відомо, в інших містах водії виступили з ініціативою припинити рух міського транспорту. Своє рішення вони мотивували тим, що обмеження кількості пасажирів призведе до вагомих збитків.

“Сьогодні ми докладаємо максимум зусиль для протидії поширенню вірусної інфекції в місті. Кожна одиниця рухомого складу, яка ще курсує містом, проходить санобробку. У таких обставинах дуже важливо, щоб володимир-волинці з розумінням поставились до обмежувальних заходів та не заходили до транспортних засобів, якщо в салоні вже є 10 чоловік”, – прокоментував ситуацію Віктор Фіщук.

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Теги: Володимир, громадський транспорт, карантинні заходи
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