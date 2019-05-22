У селищі на Волині зупинили вантажівку із незаконною деревиною





Наразі тривають слідчі дії, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості про використання підроблених документів. Також вирішують питання про арешт автомобіля та деревини.



Довідково:

Санкцією ч. 4 ст. 358 КК України за використання завідомо підробленого документа передбачено покарання до двох років обмеження волі. Незаконна порубка, перевезення, зберігання, збут лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб, згідно із санкцією ч. 2 ст. 246 КК України караються позбавленням волі на строк до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне зупинили вантажівку із деревиною, характеристики якої не відповідали наявним товарно-супровідним документам.Наразі тривають слідчі дії, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесли відомості про використання підроблених документів. Також вирішують питання про арешт автомобіля та деревини.Санкцією ч. 4 ст. 358 КК України за використання завідомо підробленого документа передбачено покарання до двох років обмеження волі. Незаконна порубка, перевезення, зберігання, збут лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб, згідно із санкцією ч. 2 ст. 246 КК України караються позбавленням волі на строк до 5 років.

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