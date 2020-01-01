Луцька фуд-тренерка дала поради, як під час карантину не набрати вагу

Олена Турченюк розповіла, як за час карантину не набрати зайвих кілограмів.



Про це вона



Вона поділилась секретами розумного харчування і розвіяла деякі міфи про відомі нам продукти.



Чому вдома нам хочеться їсти більше?



Вдома для споживання їжі елементарно є більше часу. Та й кухня набагато ближче, ніж в офісі. Перебуваючи на робочому, місці ми концентруємо свою увагу на завданнях, які виконуємо. А коли ми вдома і не маємо, чим себе зайняти – автоматично виникає думка “треба щось поїсти”.



Від яких продуктів ми набираємо вагу?



Ми поправляємося від простих швидких вуглеводів. Це солодощі: випічка, цукерки, шоколад з цукром, печиво і так далі. Може додати зайвих кілограм і часте споживання каш, таких як булгур чи кускус. Макарони з борошна вищого сорту, хліб, – ці продукти сприяють набору ваги.



Багато хто думає, що ми поправляємося тільки від жирів.



Є багато корисних жирів, які нам треба їсти. До прикладу, сало, оливкова олія, вершкове і кокосове масло. Якщо ці жири споживати в міру, то від них зайвої ваги не буде.



Які продукти варто включити у свій раціон?



Правильним рішенням буде внести в раціон м’ясо, рибу, яйця, сир, бобові. Також еспертка споживати українські сезонні овочі: буряк, капуста, морква, салат, редька, цибуля, черемша. Можна робити сирі салати, готувати овочі на пару чи запікати.



Фрукти радять їсти кожного дня, бажано у першій половині. Для підтримки імунітету можна додавати в страв імбир, куркуму, корицю, бузину.



Скільки разів на день треба їсти?



Три-чотири рази на день достаньо. Це традиційні сніданок, обід і вечеря, до них можна додати ще один перекус. Важливо, щоб кожен прийом їжі бути збалансованим, на тарілці повинні бути гарнір, каша чи картопля запечена, м’ясо чи риба, салат. Тобто якщо ваша тарілка буде багата на жири, білки і вуглеводи. Тоді й зайвий раз їсти не хотітиметься.



Які основні помилки в харчуванні вдома?



Люди часто сприймають їжу як заміну якомусь заняттю. Їсти, а отже щось робити – це помилкове твердження. Ще що важливо: їсти тоді, коли відчуваєте голод та в міру.



Більше рухайтесь. Можна виходити на прогулянку в парк, де немає людей. Вдома можна гратися з дітьми, виконувати зарядку, прибирати. Головне знайти, чим зайнятись, тоді фокус буде не на їжі, а на справі, яку виконуєте.

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