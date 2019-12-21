Як безробітному волинянину стати на облік у центр зайнятості під час карантину





Відповідь на це запитання



«Якщо людина хоче зареєструватися і стати на облік у центрі зайнятості, то приходить до нас, але документи і заяву залишає в скриньці. В нас при кожному центі облаштовані скриньки для прийому документів. Людина вкидає у скриню документи, у нас із певною періодичністю спеціалісти забирають їх. Одразу відмічаємо про те, що люди звернулися і є наміри, але повноцінно опрацьовувати документи будемо по завершенню карантину. Людина нічого не втрачає тому, що навіть якщо умовно ми вийдемо 6 квітня, і того ж дня розглянемо цей пакет документів, то допомогу по безробіттю людині все одно почнемо нараховувати від того дня, коли вона подала документи», – розповів директор центру зайнятості.



Також додав, що якщо цій же людині є підходяща робота і вона зацікавлена іти працювати, то її працевлаштовують.



«Ми розуміємо, що є роботодавці, які не просто залишилися працювати, а які потребують кадрів – лікарні (катастрофічно не вистачає медсестер і іншого персоналу), продуктові магазини (потребують касирів), пекарні, хлібозаводи. Є роботодавці, які сьогодні здійснюють активну роботу для забезпечення життєдіяльності всіх нас і вони потребують укомплектування кадрів, тож ми у невеликій кількості працевлаштовуємо людей. От за вчора, 23 березня, по області працевлаштовано 33 особи», – повідомив Роман Романюк.



Є зміни під час карантину й для людей, які вже стоять на обліку в центрі зайнятості і мають статус безробітної особи.



«Це людина, яка умовно звернулася в січні-грудні і перебуває на обліку, отримує допомогу по безробіттю щомісячно. І відповідно в процесі обслуговування вона повинна приходити до нас на відмітку із певною періодичністю. Якщо цій людині стояло 24 березня, то приходити точно не треба. Наші спеціалісти самі зв’яжуться у телефонному режимі з людиною, здійснять обслуговування і відмітку в телефонному режимі. А наступне відвідування ставимо на максимально довгий термін – до 30 днів», – повідомив Роман Романюк.



Також уточнив, що закон вимагає відмітку безробітних не рідше, як раз у 30 днів. Тож у центрі зайнятості й ставлять її на максимально довгий термін.



З його слів, нині центр зайнятості відмінно працює дистанційно через телефон. До того це зручно і без проблем. Хоча поки всі семінари, тренінги і інші речі, які передбачені у повсякденній роботі, тимчасово відмінені.



Волиняни, які проходять навчання у центрах професійно-технічної освіти, зі слів директора центру зайнятості, перейшли в онлайн.



«Будь-яке навчання передбачає теоретичний блок і практичний. Практичний – ми розуміємо, що групове навчання з майстром не можна зробити, але дистанційне ніхто не відміняв. Та ж швачка теоретичний курс навчання отримує за допомогою Skype-звязку, а практичні навички можуть здійснювати за тим же механізмом. Майстер може показати приклад на відео. Швачка – не найскладніша професія, бо в кожного вдома є голка і нитка. Складніше газоелектрозварнику, токарю та іншим. В них практична частина повністю зупинена», – зауважив Роман Романюк.



Також зауважив, що нині й працівники центру зайнятості змінили формат роботи.



«Ми розуміємо, що життя і здоров’я працівників є важливими, тож обмежили кількість працівників, які практично виходять на роботу. Можемо умовно вважати, що станом на сьогодні працює 50 на 50. Кожен другий працівник перебуває у різній формі відпустки (щорічна, за власний рахунок). Решта – 50 % працівників забезпечують безперебійну роботу центру зайнятості», – зауважив директор обласного центру зайнятості.



Зокрема кар’єрні радники нині працюють телефоном.



«У мене за вчора стіни центру зайнятості по області переступила тільки одна людина. Наша робота переведена майже в нуль на дистанційну форму. Ми всім телефонуємо завчасно, працюють телефонні гарячі лінії, доступні електронні скриньки, максимально інформуємо на офіційному сайті у фейсбуці», – підкреслив керівник центру.



Також наголосив, що найголовнішим є те, центр зайнятості продовжує надалі обслуговувати волинян, нараховувати допомогу по безробіттю, виплачувати її вчасно, пропонувати людям ті вакансії, які на сьогодні є важливими і актуальними для роботодавців.



«Ми розуміємо, що все дуже обмежилося в цей непростий період, є виклик для всього світу, але життя триває. Навіть у період будь-якої війни люди народжувалися і продовжували жити. Складний, тяжкий час, але треба перечекати, перетерпіти», – підсумував директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час карантину низка державних установ змінили режими, формати та графіки роботи. Як же діяти волинянам, які хочуть отримати роботу за допомогою центру зайнятості під час карантину?Відповідь на це запитання «Конкуренту» 24 березня дав директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.«Якщо людина хоче зареєструватися і стати на облік у центрі зайнятості, то приходить до нас, але документи і заяву залишає в скриньці. В нас при кожному центі облаштовані скриньки для прийому документів. Людина вкидає у скриню документи, у нас із певною періодичністю спеціалісти забирають їх. Одразу відмічаємо про те, що люди звернулися і є наміри, але повноцінно опрацьовувати документи будемо по завершенню карантину. Людина нічого не втрачає тому, що навіть якщо умовно ми вийдемо 6 квітня, і того ж дня розглянемо цей пакет документів, то допомогу по безробіттю людині все одно почнемо нараховувати від того дня, коли вона подала документи», – розповів директор центру зайнятості.Також додав, що якщо цій же людині є підходяща робота і вона зацікавлена іти працювати, то її працевлаштовують.«Ми розуміємо, що є роботодавці, які не просто залишилися працювати, а які потребують кадрів – лікарні (катастрофічно не вистачає медсестер і іншого персоналу), продуктові магазини (потребують касирів), пекарні, хлібозаводи. Є роботодавці, які сьогодні здійснюють активну роботу для забезпечення життєдіяльності всіх нас і вони потребують укомплектування кадрів, тож ми у невеликій кількості працевлаштовуємо людей. От за вчора, 23 березня, по області працевлаштовано 33 особи», – повідомив Роман Романюк.Є зміни під час карантину й для людей, які вже стоять на обліку в центрі зайнятості і мають статус безробітної особи.«Це людина, яка умовно звернулася в січні-грудні і перебуває на обліку, отримує допомогу по безробіттю щомісячно. І відповідно в процесі обслуговування вона повинна приходити до нас на відмітку із певною періодичністю. Якщо цій людині стояло 24 березня, то приходити точно не треба. Наші спеціалісти самі зв’яжуться у телефонному режимі з людиною, здійснять обслуговування і відмітку в телефонному режимі. А наступне відвідування ставимо на максимально довгий термін – до 30 днів», – повідомив Роман Романюк.Також уточнив, що закон вимагає відмітку безробітних не рідше, як раз у 30 днів. Тож у центрі зайнятості й ставлять її на максимально довгий термін.З його слів, нині центр зайнятості відмінно працює дистанційно через телефон. До того це зручно і без проблем. Хоча поки всі семінари, тренінги і інші речі, які передбачені у повсякденній роботі, тимчасово відмінені.Волиняни, які проходять навчання у центрах професійно-технічної освіти, зі слів директора центру зайнятості, перейшли в онлайн.«Будь-яке навчання передбачає теоретичний блок і практичний. Практичний – ми розуміємо, що групове навчання з майстром не можна зробити, але дистанційне ніхто не відміняв. Та ж швачка теоретичний курс навчання отримує за допомогою Skype-звязку, а практичні навички можуть здійснювати за тим же механізмом. Майстер може показати приклад на відео. Швачка – не найскладніша професія, бо в кожного вдома є голка і нитка. Складніше газоелектрозварнику, токарю та іншим. В них практична частина повністю зупинена», – зауважив Роман Романюк.Також зауважив, що нині й працівники центру зайнятості змінили формат роботи.«Ми розуміємо, що життя і здоров’я працівників є важливими, тож обмежили кількість працівників, які практично виходять на роботу. Можемо умовно вважати, що станом на сьогодні працює 50 на 50. Кожен другий працівник перебуває у різній формі відпустки (щорічна, за власний рахунок). Решта – 50 % працівників забезпечують безперебійну роботу центру зайнятості», – зауважив директор обласного центру зайнятості.Зокрема кар’єрні радники нині працюють телефоном.«У мене за вчора стіни центру зайнятості по області переступила тільки одна людина. Наша робота переведена майже в нуль на дистанційну форму. Ми всім телефонуємо завчасно, працюють телефонні гарячі лінії, доступні електронні скриньки, максимально інформуємо на офіційному сайті у фейсбуці», – підкреслив керівник центру.Також наголосив, що найголовнішим є те, центр зайнятості продовжує надалі обслуговувати волинян, нараховувати допомогу по безробіттю, виплачувати її вчасно, пропонувати людям ті вакансії, які на сьогодні є важливими і актуальними для роботодавців.«Ми розуміємо, що все дуже обмежилося в цей непростий період, є виклик для всього світу, але життя триває. Навіть у період будь-якої війни люди народжувалися і продовжували жити. Складний, тяжкий час, але треба перечекати, перетерпіти», – підсумував директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк.

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