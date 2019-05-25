На Волині директор психоневрологічного диспансеру незаконно виписувала своїй дочці премії
Сьогодні, 14:05
Любомльський районний суд покарав директора психоневрологічного диспансеру за незаконне преміювання доньки.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Очільниця закладу, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видаючи накази про преміювання своєї доньки – працівниці цього ж інтернату, й не повідомляючи про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Очільниця закладу, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видаючи накази про преміювання своєї доньки – працівниці цього ж інтернату, й не повідомляючи про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.
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