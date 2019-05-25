вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині директор психоневрологічного диспансеру незаконно виписувала своїй дочці премії

На Волині директор психоневрологічного диспансеру незаконно виписувала своїй дочці премії
Любомльський районний суд покарав директора психоневрологічного диспансеру за незаконне преміювання доньки.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Очільниця закладу, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів, видаючи накази про преміювання своєї доньки – працівниці цього ж інтернату, й не повідомляючи про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду чи Національне агентство з питань запобігання корупції.

Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян зі сплатою судового збору понад 420 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, премії, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Голова облради розповіла, що зробили на Волині для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:05
Як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу: поради відомого лікаря з Волині Валіхновського
Сьогодні, 14:41
На Волині директор психоневрологічного диспансеру незаконно виписувала своїй дочці премії
Сьогодні, 14:05
В Україні – 97 підтверджених випадків COVID-19
Сьогодні, 13:55
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Чоловік, який вивіз сміття на берег озера Люб’язь, заплатить 255 гривень штрафу Чоловік, який вивіз сміття на берег озера Люб’язь, заплатить 255 гривень штрафу
25 січень, 20:39
Відбулася штрафом: судили водійку, яка збила мотоцикліста поблизу Ратного Відбулася штрафом: судили водійку, яка збила мотоцикліста поблизу Ратного
25 травень, 2019, 09:46
Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
26 грудень, 2018, 14:41
Волинянина оштрафували за те, що кричав на дружину Волинянина оштрафували за те, що кричав на дружину
02 листопад, 2018, 22:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова облради розповіла, що зробили на Волині для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:05
 0
Як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу: поради відомого лікаря з Волині Валіхновського
Сьогодні, 14:41
 0
На Волині директор психоневрологічного диспансеру незаконно виписувала своїй дочці премії
Сьогодні, 14:05
 0
В Україні – 97 підтверджених випадків COVID-19
Сьогодні, 13:55
 0
У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8