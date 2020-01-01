Як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу: поради відомого лікаря з Волині Валіхновського

Відомий хірург з Волиніподілився десятьма порадами, як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу.Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.За його словами, коронавірусна інфекція набирає обертів. На жаль, наразі немає ні вакцин, ні ефективного лікування.1. Загартовування.2. Фізичні навантаження (30-40 хв).3. Правильне та збалансоване харчування.4. Здоровий сон (7-8 годин).5. Не панікувати.6. Приймати мультивітаміни ( але обов'язково проконсультуватися із сімейним лікарем).7. Не вживати алкоголь.8. Відмовитися від солодощів.9. Не приймати імуномодуляторів.10. Пити воду у достатній кількості."Не панікуйте і будьте здоровими!", - наголосив заслужений лікар України.