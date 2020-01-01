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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу: поради відомого лікаря з Волині Валіхновського

Як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу: поради відомого лікаря з Волині Валіхновського
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський поділився десятьма порадами, як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, коронавірусна інфекція набирає обертів. На жаль, наразі немає ні вакцин, ні ефективного лікування.

1. Загартовування.
2. Фізичні навантаження (30-40 хв).
3. Правильне та збалансоване харчування.
4. Здоровий сон (7-8 годин).
5. Не панікувати.
6. Приймати мультивітаміни ( але обов'язково проконсультуватися із сімейним лікарем).
7. Не вживати алкоголь.
8. Відмовитися від солодощів.
9. Не приймати імуномодуляторів.
10. Пити воду у достатній кількості.

"Не панікуйте і будьте здоровими!", - наголосив заслужений лікар України.

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Теги: зміцнити імунітет, лікар з Волині
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