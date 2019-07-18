У селищі на Волині в аптеках продають браковані маски. ФОТО





Фотографії куплених масок жінка розмістила у соціальну мережу facebook, надіслала їх і до редакції газети



Як свідчить чек, товар жінка придбала в аптеці «Волиньфарм», що по вулиці Незалежності у Любешеві, за ціною 12 гривень 50 копійок. Але коли розгорнула маску, то жахнулася: це був тонкий шматок марлі із кольоровими зав’язками, до того ж пошито украй неакуратно.



Закономірно, що у соцмережі жителі району почали дискусійно обговорювати цю ситуацію. Мовляв, про який захист від хвороби можна говорити, коли в аптеці продають такий непотріб.



Аби дізнатися першопричину цього випадку, «Нове життя», звернулося до завідувачки аптеки ТзОВ «Волиньфарм» Тетяни Корх.



Вона відразу ж зауважила, що ці маски для неї стали такою ж прикрою несподіванкою, як і для покупців.



«Нам привезли товар згідно із накладної, серед якого були і шістдесят масок. Всі вони запаковані. Тож відразу ми й не бачили їхньої якості. Через ажіотаж, який спостерігається останнім часом, вирішили продавати по одній, максимум по дві маски одному покупцеві. Лишень через деякий час наші фармацевти вирішили собі придбати ці маски та розгорнули пакет. І тоді ми побачили, які вони на вигляд. Я відразу ж дала вказівку припинити їхню реалізацію», - пояснила Тетяна Сергіївна.



Також вона розповіла, що терміново зателефонувала до людини, котра відповідає за доставку ліків, товарів від «Волиньфарм». Там пообіцяли вияснити ситуацію і повідомити про результати.



«До речі, такі маски доставили не лише у наш район, а й інші. Та від того, звісно, не легше. Це, звісно, дуже неприємна ситуація, в якій ми опинилися мимоволі», - підсумовує завідувачка Тетяна Корх.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка Олена Нестерук в одній із аптек у селищі Любешів купила дефектні маски.Фотографії куплених масок жінка розмістила у соціальну мережу facebook, надіслала їх і до редакції газети «Нового життя» Як свідчить чек, товар жінка придбала в аптеці «Волиньфарм», що по вулиці Незалежності у Любешеві, за ціною 12 гривень 50 копійок. Але коли розгорнула маску, то жахнулася: це був тонкий шматок марлі із кольоровими зав’язками, до того ж пошито украй неакуратно.Закономірно, що у соцмережі жителі району почали дискусійно обговорювати цю ситуацію. Мовляв, про який захист від хвороби можна говорити, коли в аптеці продають такий непотріб.Аби дізнатися першопричину цього випадку, «Нове життя», звернулося до завідувачки аптеки ТзОВ «Волиньфарм»Вона відразу ж зауважила, що ці маски для неї стали такою ж прикрою несподіванкою, як і для покупців.«Нам привезли товар згідно із накладної, серед якого були і шістдесят масок. Всі вони запаковані. Тож відразу ми й не бачили їхньої якості. Через ажіотаж, який спостерігається останнім часом, вирішили продавати по одній, максимум по дві маски одному покупцеві. Лишень через деякий час наші фармацевти вирішили собі придбати ці маски та розгорнули пакет. І тоді ми побачили, які вони на вигляд. Я відразу ж дала вказівку припинити їхню реалізацію», - пояснила Тетяна Сергіївна.Також вона розповіла, що терміново зателефонувала до людини, котра відповідає за доставку ліків, товарів від «Волиньфарм». Там пообіцяли вияснити ситуацію і повідомити про результати.«До речі, такі маски доставили не лише у наш район, а й інші. Та від того, звісно, не легше. Це, звісно, дуже неприємна ситуація, в якій ми опинилися мимоволі», - підсумовує завідувачка Тетяна Корх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію