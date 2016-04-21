вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*

Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Карантин «поставив на паузу» роботу багатьох фізичних магазинів, тож українці почали шукати альтернативи і масово перейшли на онлайн-шопінг. Особливо побільшало турбот у батьків, котрим потрібно дбати не лише про себе, а й пильніше слідкувати за потребами своїх діток, купуючи їм одяг і взуття в інтернеті.

Але що робити, коли гортання сторінок із численними пропозиціями забирає багато часу та сил, і навіть, здавалося б, прискіпливий вибір не гарантує якість замовленого товару? Вихід є – перевірені часом онлайн-магазини із реальними відгуками задоволених клієнтів. Один із таких – луцький магазин дитячого взуття «Boots4kids».
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*

«Я виховую донечку, тому знаю як часто буває важко підібрати взуття, що б не лише подобалося дитині, а й було максимально зручним, виконаним із безпечних матеріалів. Так і виникла ідея відкрити власну справу», – поділилася власниця «Boots4kids» Юлія.

У магазині «Boots4kids» можна знайти кросівки, мокасини, чобітки, сліпони, туфельки для будь-якої події і на будь-який смак з натуральної шкіри, текстилю чи екоматеріалів, починаючи від 16-го розміру і до 36-го.
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*

Батьки точно можуть бути впевненими, що взуття «сяде» на дитину бездоганно, адже довжину у кожній парі міряють вручну, а також буде максимально комфортним завдяки зручним устілкам із супінаторами. Прискіпливо у магазині ставляться й до якості, пропонуючи взуття від надійних виробників із Польщі, Туреччини, України, Китаю.
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*

«Моя донечка – головна модель», – каже засновниця «Boots4kids», засвідчуючи, що кожна пара у магазині обрана як для себе.

Порадують батьків і ціни у «Boots4kids» – вартує пара дитячого взуття у середньому лише 300 гривень. Переглянути асортимент та замовити для свого чада взуття, що точно стане улюбленим, можна в Instagram, у Facebook, Viber (+380 99 443 10 14), Prom.ua чи на Bigl.ua.

Доставку магазин дитячого взуття «Boots4kids» здійснює у будь-який куточок країни за допомогою «Укрпошти», «Нової пошти» та «Justin».

У межах Луцька доставка від «Boots4kids» – безкоштовна. Окрім того, мешканці Луцька можуть скористатися додатковою перевагою – обрати потрібну модель та приміряти взуття безпосередньо удома.
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, взуття, магазин, шопінг, Луцьк, Boots4kids
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 медзаклади на Волині отримують експрес-тести на виявлення коронавірусу
Сьогодні, 17:30
Волинських шахтарів відправили у вимушені відпустки
Сьогодні, 17:20
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Сьогодні, 17:00
Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли
Сьогодні, 16:57
У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
Fashion Shock. В піжамі на роботу. ФОТО Fashion Shock. В піжамі на роботу. ФОТО
21 квітень, 2016, 13:39
Fashion Restyle: від повсякденності до елегантної класики. ФОТО Fashion Restyle: від повсякденності до елегантної класики. ФОТО
14 квітень, 2016, 15:08
У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»* У кожну пару ми «зашиваємо» любов: у центрі Луцька відкрили унікальний взуттєвий простір-кав’ярню «IKOS»*
09 листопад, 2019, 14:30
Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка
13 березень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час
Сьогодні, 18:16
 0
На Волині судитимуть 18-річного хлопця, в авто якого знайшли бурштин
Сьогодні, 18:06
 0
Лучанка самостійно пошила захисні маски і передала їх безкоштовно для медиків
Сьогодні, 17:40
 0
24 медзаклади на Волині отримують експрес-тести на виявлення коронавірусу
Сьогодні, 17:30
 0
Волинських шахтарів відправили у вимушені відпустки
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8