Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Сьогодні, 17:00
Карантин «поставив на паузу» роботу багатьох фізичних магазинів, тож українці почали шукати альтернативи і масово перейшли на онлайн-шопінг. Особливо побільшало турбот у батьків, котрим потрібно дбати не лише про себе, а й пильніше слідкувати за потребами своїх діток, купуючи їм одяг і взуття в інтернеті.
Але що робити, коли гортання сторінок із численними пропозиціями забирає багато часу та сил, і навіть, здавалося б, прискіпливий вибір не гарантує якість замовленого товару? Вихід є – перевірені часом онлайн-магазини із реальними відгуками задоволених клієнтів. Один із таких – луцький магазин дитячого взуття «Boots4kids».
«Я виховую донечку, тому знаю як часто буває важко підібрати взуття, що б не лише подобалося дитині, а й було максимально зручним, виконаним із безпечних матеріалів. Так і виникла ідея відкрити власну справу», – поділилася власниця «Boots4kids» Юлія.
У магазині «Boots4kids» можна знайти кросівки, мокасини, чобітки, сліпони, туфельки для будь-якої події і на будь-який смак з натуральної шкіри, текстилю чи екоматеріалів, починаючи від 16-го розміру і до 36-го.
Батьки точно можуть бути впевненими, що взуття «сяде» на дитину бездоганно, адже довжину у кожній парі міряють вручну, а також буде максимально комфортним завдяки зручним устілкам із супінаторами. Прискіпливо у магазині ставляться й до якості, пропонуючи взуття від надійних виробників із Польщі, Туреччини, України, Китаю.
«Моя донечка – головна модель», – каже засновниця «Boots4kids», засвідчуючи, що кожна пара у магазині обрана як для себе.
Порадують батьків і ціни у «Boots4kids» – вартує пара дитячого взуття у середньому лише 300 гривень. Переглянути асортимент та замовити для свого чада взуття, що точно стане улюбленим, можна в Instagram, у Facebook, Viber (+380 99 443 10 14), Prom.ua чи на Bigl.ua.
Доставку магазин дитячого взуття «Boots4kids» здійснює у будь-який куточок країни за допомогою «Укрпошти», «Нової пошти» та «Justin».
У межах Луцька доставка від «Boots4kids» – безкоштовна. Окрім того, мешканці Луцька можуть скористатися додатковою перевагою – обрати потрібну модель та приміряти взуття безпосередньо удома.
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Але що робити, коли гортання сторінок із численними пропозиціями забирає багато часу та сил, і навіть, здавалося б, прискіпливий вибір не гарантує якість замовленого товару? Вихід є – перевірені часом онлайн-магазини із реальними відгуками задоволених клієнтів. Один із таких – луцький магазин дитячого взуття «Boots4kids».
«Я виховую донечку, тому знаю як часто буває важко підібрати взуття, що б не лише подобалося дитині, а й було максимально зручним, виконаним із безпечних матеріалів. Так і виникла ідея відкрити власну справу», – поділилася власниця «Boots4kids» Юлія.
У магазині «Boots4kids» можна знайти кросівки, мокасини, чобітки, сліпони, туфельки для будь-якої події і на будь-який смак з натуральної шкіри, текстилю чи екоматеріалів, починаючи від 16-го розміру і до 36-го.
Батьки точно можуть бути впевненими, що взуття «сяде» на дитину бездоганно, адже довжину у кожній парі міряють вручну, а також буде максимально комфортним завдяки зручним устілкам із супінаторами. Прискіпливо у магазині ставляться й до якості, пропонуючи взуття від надійних виробників із Польщі, Туреччини, України, Китаю.
«Моя донечка – головна модель», – каже засновниця «Boots4kids», засвідчуючи, що кожна пара у магазині обрана як для себе.
Порадують батьків і ціни у «Boots4kids» – вартує пара дитячого взуття у середньому лише 300 гривень. Переглянути асортимент та замовити для свого чада взуття, що точно стане улюбленим, можна в Instagram, у Facebook, Viber (+380 99 443 10 14), Prom.ua чи на Bigl.ua.
Доставку магазин дитячого взуття «Boots4kids» здійснює у будь-який куточок країни за допомогою «Укрпошти», «Нової пошти» та «Justin».
У межах Луцька доставка від «Boots4kids» – безкоштовна. Окрім того, мешканці Луцька можуть скористатися додатковою перевагою – обрати потрібну модель та приміряти взуття безпосередньо удома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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