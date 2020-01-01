У Луцьку виділили мільйон гривень на дезінфекцію

У Луцьку з резервного фонду виділили мільйон гривень на заходи з дезінфекції та санітарної обробки.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 березня, під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцькради.Зокрема, вирішили мільйон гривень департаменту житлово-комунального господарства на здійснення дезінфекції та санітарної обробки для Луцького спеціалізованого комбінату комунально-побутового обслуговування, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» та житлово-комунальних підприємств міста.Нагадаємо, у Луцькуз запобіганням поширення коронавірус.Окрім того, рішенням виконкому збільшили поточні видатки щодо запобігання поширення коронавірусу в сумі 1 041 300 грн, з них для: КП «Луцька міська клінічна лікарня» – 771 300 грн , КП «Луцький клінічний пологовий будинок» – 270 000 грн.