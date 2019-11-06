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Ковельська лікарня отримала антисептики від благодійників

Ковельська лікарня отримала антисептики від благодійників
В умовах коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує частіше мити руки та користуватися антисептиком. Але в Україні останній засіб — товар, який уже встиг стати дефіцитом.

Тож 80 літрів дезінфікуюючих засобів для рук, які закупив благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”, сьогодні, 24 березня, передали для потреб Ковельського МТМО, - йдеться на сайті благодійного фонду “Патріоти Волині”.

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Ковельська лікарня отримала антисептики від благодійників

"Це розширить наші можливості в плані безпеки та індивідуального захисту медичних працівників. Благодійний фонд народного депутата Степана Івахіва першим відгукнувся на наші потреби у цей складний час. Раніше ми вже отримали від благодійників захисні маски та оглядові рукавички. Щиро дякуємо за надану допомогу. І сподіваємось на подальшу співпрацю", - зауважила виконувачка обов’язки головного лікаря Ковельського МТМО Людмила Івахнюк.

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Теги: Ковель, благодійники антисептики, Степан Івахів
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