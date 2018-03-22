Луцький гурт відіграє онлайн-концерт





Тож трансляція акустичного виступу відбудеться сьогодні, 24 березня, о 19:00 на YouTube каналі гурту, - пишуть



«Зараз найкращий час для онлайн-концерту від MOTANKA! У прямому ефірі на нашому YouTube-каналі Віктор та Анатолій відіграють для вас акустичний сет», – написали музиканти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький гурт MOTANKA відіграє живий концерт онлайн, оскільки в іншому вигляді проводити концерти зараз не дозволяють заходи безпеки.Тож трансляція акустичного виступу відбудеться сьогодні, 24 березня, о 19:00 на YouTube каналі гурту, - пишуть Волинські новини «Зараз найкращий час для онлайн-концерту від MOTANKA! У прямому ефірі на нашому YouTube-каналі Віктор та Анатолій відіграють для вас акустичний сет», – написали музиканти.

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