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Луцький гурт відіграє онлайн-концерт

Луцький гурт відіграє онлайн-концерт
Луцький гурт MOTANKA відіграє живий концерт онлайн, оскільки в іншому вигляді проводити концерти зараз не дозволяють заходи безпеки.

Тож трансляція акустичного виступу відбудеться сьогодні, 24 березня, о 19:00 на YouTube каналі гурту, - пишуть Волинські новини.

«Зараз найкращий час для онлайн-концерту від MOTANKA! У прямому ефірі на нашому YouTube-каналі Віктор та Анатолій відіграють для вас акустичний сет», – написали музиканти.


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Теги: гурт, MOTANKA, концерт
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