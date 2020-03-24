Відома італійська акторка померла від коронавірусу

Лючія Бозе померла внаслідок пневмонії, яка виникла через коронавірус Covid-19.



Про смерть актриси повідомив її син, Мігель Бозе, - пишуть



Жінка померла в одній із лікарень іспанського міста Сеговія.



Лючія Бозе була яскравою зіркою неореалізму в кінематографі. Сучасники вважали її однією з кращих драматичних актрис класичного кіно.



Бозе знялась у таких фільмах, як "Немає миру під оливами", "Хроніка одного кохання", "Дама без камелій" та "Смерть велосипедиста".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зірка італійського кінематографу епохи неореалізму 1950-х роківпомерла внаслідок пневмонії, яка виникла через коронавірус Covid-19.Про смерть актриси повідомив її син,, - пишуть Факти Жінка померла в одній із лікарень іспанського міста Сеговія.Лючія Бозе була яскравою зіркою неореалізму в кінематографі. Сучасники вважали її однією з кращих драматичних актрис класичного кіно.Бозе знялась у таких фільмах, як "Немає миру під оливами", "Хроніка одного кохання", "Дама без камелій" та "Смерть велосипедиста".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію