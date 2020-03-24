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Відома італійська акторка померла від коронавірусу

Відома італійська акторка померла від коронавірусу
Зірка італійського кінематографу епохи неореалізму 1950-х років Лючія Бозе померла внаслідок пневмонії, яка виникла через коронавірус Covid-19.

Про смерть актриси повідомив її син, Мігель Бозе, - пишуть Факти.

Жінка померла в одній із лікарень іспанського міста Сеговія.

Лючія Бозе була яскравою зіркою неореалізму в кінематографі. Сучасники вважали її однією з кращих драматичних актрис класичного кіно.

Бозе знялась у таких фільмах, як "Немає миру під оливами", "Хроніка одного кохання", "Дама без камелій" та "Смерть велосипедиста".


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Теги: смерть, акторка, Лючія Бозе
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