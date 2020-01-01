У Луцьку та Луцькому районі реконструюють амбулаторії за кошти Світового банку

У рамках реалізації будівельного компоненту субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» в Луцькому районі впроваджується шість проектів реконструкції амбулаторій. Два об’єкти – на етапі введення в експлуатацію, ще на двох – роботи завершуються.Про це повідомляють на сторінці субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» у фейсбуці.Переможцем одного з тендерів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Шинака-Україна». Відповідно до підписаних документів, підрядник мав виконати такі роботи:– здійснити реконструкцію приміщення Піддубцівського ФАПу під розміщення амбулаторії,– реконструювати приміщення центру первинної медико-санітарної допомоги №1 під амбулаторію по вул. Бенделіані, 7 в місті Луцьку,– зробити реконструкцію будівлі Лаврівської АЗПСМ.З першими двома об’єктами підрядник уже впорався. Триває процедура введення об’єктів в експлуатацію.А от ще на одному об’єкті – у Лаврові – роботи були призупинені через виявлений аварійний стан несучих конструкцій. Така ситуація, звичайно ж, вимагала коригування проектної документації. Наразі управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації та ТОВ «Шинака-Україна» завершують погодження вартості додаткових робіт. Після цього та отримання від Світового банку схвалення змін до договору, роботи на цьому об’єкті відновлять.Ще два об’єкти, відповідно до виграного тендеру, взялося реконструювати ПП «Інтеренергоінвест»: приміщення Зміїнецького ФАПу – під розміщення Зміїнецької амбулаторії та Чаруківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Підрядник із поставленими завданнями впорався на 90%, проте під час робіт виявили окремі відхилення від проектних рішень та норм. Триває виправлення цих дефектів та відхилень. Сподіваємося, що найближчим часом об’єкти введуть в експлуатацію.У Хорохорині, відповідно до підписаного договору NCB-W-6.1.1.4/6, роботи виконує ПП «Форест-Україна». З-поміж об’єктів, які підряднику треба реконструювати – приміщення місцевого фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. Тут роботи призупинили зв’язку з відсутністю фінансування з держбюджету. Замовник – УКБ ОДА – впевнений, що за умови належного фінансування об’єкт буде завершено до серпня цього року.Звичайно ж, на усіх об’єктах триває виправлення недоліків й оформляються виявлені додаткові роботи, однак для введення приміщень в експлуатацію необхідно здійснити остаточні розрахунки з підрядниками. Бо закупівлі офісних та медичних меблів, медичного обладнання та інструментарію уже проведені, й усе необхідне є на місцях.До слова, відповідно до субсидіарної угоди, субпроєкт має бути повністю реалізований до 30 вересня 2020 року. Щодо будівельного компоненту, то усі роботи з ремонту та реконструкції амбулаторій можуть завершити до 31 серпня поточного року, проте за умови належного, вчасного та в повному обсязі виділення коштів субвенції Волинській області. Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що на центральному рівні це врахують – і до кінця року медичні працівники переїдуть до усіх оновлених за кошти позики амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.