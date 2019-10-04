вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок

У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок
У Володимирі-Волинському жителі багатоквартирного будинку по вулиці Гагаріна, 1 скаржились на зелену воду з системи холодного водопостачання. Така ситуація склалась через мешканця будинку, котрий самовільно втрутився у систему централізованого опалення.

Про це повідомляє у facebook КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”, - пише Буг.

Зазначається, що у квартирі несанкціоновано використовували воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб. Це і призвело до змішування технічної води з холодною водою у цілому будинку. Так, господар вварив металеву трубу в загальнобудинкову систему опалення. А такий спосіб втручання сприяв змішуванню технічної води (підфарбована певними реагентами, що надають «зелений» колір) з питним холодним водопостачанням.

До слова, таке втручання і споживання води, може привести до непередбачуванних наслідків, а саме: розладу шлунково-кишкового тракту, отруєння.

Також подібну ситуацію виявили у будинку по вулиці Олега Ольжича, 2.

КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» повідомляє, що не несе відповідальності за те, що мешканці будинків самовільно втручаються у внутрішньобудинкову системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, будинок, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок
Сьогодні, 16:42
У селищі на Волині в аптеках продають браковані маски. ФОТО
Сьогодні, 16:13
У Луцьку та Луцькому районі реконструюють амбулаторії за кошти Світового банку
Сьогодні, 16:11
Відома італійська акторка померла від коронавірусу
Сьогодні, 15:59
Луцький гурт відіграє онлайн-концерт
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО
04 жовтень, 2019, 02:48
На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО На Рівненщині місячне немовля отруїлося нітратами. ВІДЕО
18 серпень, 2019, 23:38
Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО
07 лютий, 2019, 08:13
У Луцьку встановлюватимуть зовнішньобудинкові лічильники води У Луцьку встановлюватимуть зовнішньобудинкові лічильники води
23 січень, 2019, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок
Сьогодні, 16:42
 0
У селищі на Волині в аптеках продають браковані маски. ФОТО
Сьогодні, 16:13
 0
У Луцьку та Луцькому районі реконструюють амбулаторії за кошти Світового банку
Сьогодні, 16:11
 0
Відома італійська акторка померла від коронавірусу
Сьогодні, 15:59
 0
Луцький гурт відіграє онлайн-концерт
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8