У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок
Сьогодні, 16:42
У Володимирі-Волинському жителі багатоквартирного будинку по вулиці Гагаріна, 1 скаржились на зелену воду з системи холодного водопостачання. Така ситуація склалась через мешканця будинку, котрий самовільно втрутився у систему централізованого опалення.
Про це повідомляє у facebook КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”, - пише Буг.
Зазначається, що у квартирі несанкціоновано використовували воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб. Це і призвело до змішування технічної води з холодною водою у цілому будинку. Так, господар вварив металеву трубу в загальнобудинкову систему опалення. А такий спосіб втручання сприяв змішуванню технічної води (підфарбована певними реагентами, що надають «зелений» колір) з питним холодним водопостачанням.
До слова, таке втручання і споживання води, може привести до непередбачуванних наслідків, а саме: розладу шлунково-кишкового тракту, отруєння.
Також подібну ситуацію виявили у будинку по вулиці Олега Ольжича, 2.
КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» повідомляє, що не несе відповідальності за те, що мешканці будинків самовільно втручаються у внутрішньобудинкову системи.
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Про це повідомляє у facebook КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”, - пише Буг.
Зазначається, що у квартирі несанкціоновано використовували воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб. Це і призвело до змішування технічної води з холодною водою у цілому будинку. Так, господар вварив металеву трубу в загальнобудинкову систему опалення. А такий спосіб втручання сприяв змішуванню технічної води (підфарбована певними реагентами, що надають «зелений» колір) з питним холодним водопостачанням.
До слова, таке втручання і споживання води, може привести до непередбачуванних наслідків, а саме: розладу шлунково-кишкового тракту, отруєння.
Також подібну ситуацію виявили у будинку по вулиці Олега Ольжича, 2.
КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» повідомляє, що не несе відповідальності за те, що мешканці будинків самовільно втручаються у внутрішньобудинкову системи.
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