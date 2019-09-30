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У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час

У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час
Продавчині магазину «Вишенька», що на проспекті Відродження, 55а, загрожує штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень за продаж алкогольної продукції у нічний час.

Цей випадок працівники департаменту муніципальної варти виявили сьогодні, 24 березня, повідомляють на сторінці муніципальної варти У Facebook.

На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, який передадуть для розгляду адміністративною комісією при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» заборонено продавати алкоголю в нічний час (з 22.00 год. до 8.00 год.).

У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час
У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час

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Теги: мунварта, продаж алкоголю, нічний час, Луцьк
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