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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

24 медзаклади на Волині отримують експрес-тести на виявлення коронавірусу

24 медзаклади на Волині отримують експрес-тести на виявлення коронавірусу
Перший вантаж з спецодягом та масками, який направило на Волинь Міністерство охорони здоров’я України, розприділять між Волинською обласної інфекційною лікарнею та Волинським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Експрес-тести на виявлення коронавірусу отримають 24 медзаклади області.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Експрес-тести надійдуть в усі районні центри та міста обласного значення. Окрім того, їх отримають бригади обласного центру екстреної медичної допомоги, які цілодобово чергують на пункті пропуску «Ягодин».

Ще частину тестів отримають обласна інфекційна лікарня, Луцький клінічний пологовий будинок, Волинський обласний перинатальний центр, Волинське обласне дитяче ТМО, Волинська обласна клінічна лікарня.

Разом з тим, голова Волинської ОДА та очільник оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру Юрій Погуляйко повідомив, що завтра в область привезуть значну кількість масок із Державного резервного фонду України, які отримають усі медзаклади.

«Сьогодні ж ми передамо отримані засоби індивідуального захисту туди, де їх нестача відчувається найбільше. Лікарі екстреної допомоги та інфекційної лікарні – на передовій нашої боротьби з COVID-19. Вони мають бути захищеними в першу чергу», - наголосив голова ОДА.

За словами заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, сьогодні область отримала тести методом ПЛР. Зараз представники Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України вивчають інструкції та методику роботи з тестами, які надійшли з Китаю. Тож, зауважили, поки алгоритм роботи виявлення та підтвердження коронавірусної інфекції у волинських пацієнтів лишається незмінним – біоматеріал для лабораторних досліджень направляють у Київ.


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Теги: експрес-тести, визначення коронавірусу, Волинь
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