На Волині судитимуть 18-річного хлопця, в авто якого знайшли бурштин

Мешканця Рівненщини судитимуть на Волині за незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, увечері 19 лютого 2020 року в ході рейду працівники поліції зупинили поблизу села Залізниця Любешівського району автомобіль на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував 18-річний мешканець Рівненської області, та під час огляду авто виявили й вилучили у його пасажира понад 7,4 кг необробленого "сонячного" каміння, законність походження якого він не зміг підтвердити жодними документами.Згодом молодик визнав свою винуватість у вчиненні цього злочину та в угоді йому узгоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 грн.Вилучений бурштин конфіскують. Далі – слово за судом.