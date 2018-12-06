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На Волині судитимуть 18-річного хлопця, в авто якого знайшли бурштин

На Волині судитимуть 18-річного хлопця, в авто якого знайшли бурштин
Мешканця Рівненщини судитимуть на Волині за незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, увечері 19 лютого 2020 року в ході рейду працівники поліції зупинили поблизу села Залізниця Любешівського району автомобіль на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував 18-річний мешканець Рівненської області, та під час огляду авто виявили й вилучили у його пасажира понад 7,4 кг необробленого "сонячного" каміння, законність походження якого він не зміг підтвердити жодними документами.

Згодом молодик визнав свою винуватість у вчиненні цього злочину та в угоді йому узгоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 грн.

Вилучений бурштин конфіскують. Далі – слово за судом.

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Теги: бурштин, суд, Волинь
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