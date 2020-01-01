На час карантину у храмах на Волині записки за здоров'я та за упокій приймають в онлайн-режимі
Сьогодні, 18:30
На Волині деякі священнослужителі запровадили подання записок «За здоров'я» і «За упокій» електронною поштою або через месенджері.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
"Це допоможе тим, хто не прийде до церкви, але потребує церковної молитви", - відзначили у єпархії.
Зокрема, започаткували такий спосіб: чоловічий монастир Святителя Миколая Чудотворця у с. Жидичин Ківерецького деканату, парафії Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковелі, Святих страстотерпців Бориса і Гліба в с. Шклинь Горохівського благочиння. Панотці молитовно зачитуватимуть записки під час літургії.
"Використовуючи сучасні електронні засоби, незабаром до моління за наших ближніх долучатимуться й інші душпастирі. А ми, залишаючись удома, хоч і на відстані, але перебуваємо разом у щирій молитві", - підрезюмували священники.
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Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.
"Це допоможе тим, хто не прийде до церкви, але потребує церковної молитви", - відзначили у єпархії.
Зокрема, започаткували такий спосіб: чоловічий монастир Святителя Миколая Чудотворця у с. Жидичин Ківерецького деканату, парафії Холмської ікони Божої Матері в Луцьку, Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковелі, Святих страстотерпців Бориса і Гліба в с. Шклинь Горохівського благочиння. Панотці молитовно зачитуватимуть записки під час літургії.
"Використовуючи сучасні електронні засоби, незабаром до моління за наших ближніх долучатимуться й інші душпастирі. А ми, залишаючись удома, хоч і на відстані, але перебуваємо разом у щирій молитві", - підрезюмували священники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На час карантину у храмах на Волині записки за здоров'я та за упокій приймають в онлайн-режимі
Сьогодні, 18:30
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