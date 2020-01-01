«Зараз не час для вуличних ігор та розваг», – Пустовіт про перебування дітей на вулиці під час карантину

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій секретар міської ради, виконувач повноважень міського головинаголосив на суворому дотриманні обмежувальних заходів особам шкільного віку.Про це повідомляють у пресслужбі мерії.Про роботу щодо неприпустимості масового та безконтрольного перебування дітей на вулиці під час карантину учасників засідання інформувала начальник управління освіти. За її словами, відповідні звернення до директорів закладів загальної середньої освіти та до батьківської громади міста розміщені на сайті управління освіти й офіційних веб-сторінках усіх шкіл. Також це питання широко висвітлюється й у засобах масової інформації.“Інформаційно-роз’яснювальна робота з батьками дітей шкільного та дошкільного віку повинна бути продовжена та посилена. Діти можуть перебувати на вулиці лише у супроводі когось із батьків. Сьогодні у місті Рівне комісія з питань техногенно-екологічної безпеки ухвалила рішення про заборону дітям до 14 років виходити на вулицю без супроводу батьків. Вважаю, що нам треба вивчити цей досвід. Ігри та розваги на вулиці - лише після завершення карантину та стабілізації ситуації із захворюваністю”, - заслухавши доповідача, наголосив Григорій Пустовіт.Як зазначив начальник управління охорони здоров’я, у Луцьку на сьогодні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюваності на коронавірус. А щодо захворюваності на грип та ГРВІ, то ситуація наступна: до сімейних лікарів станом на 10:00 24 березня звернулись 555 лучан, серед них - 1 підозра на COVID-19.Окрім того, у Волинський обласний лабораторний центр надходять списки осіб, які перетнули український кордон на діючих пунктах пропуску. Ведеться контроль та облік цих осіб, їм надано інформацію щодо самоізоляції, з ними будуть працювати сімейні лікарі.Працівники Луцького відділу поліції щодня перевіряють, чи виконують суб'єкти підприємницької діяльності рішення міської ради щодо тимчасового зупинення їхньої роботи. Для забезпечення громадського порядку відсьогодні здійснюється піше патрулювання містом разом із представниками Збройних сил України, а відзавтра - і Національної гвардії.Працівники муніципальної варти також проводять патрулювання містом на предмет дотримання умов карантину. Як повідомила директор департаменту муніципальної варти, були виявлені порушення у деяких продовольчих магазинах, зокрема щодо неналежного зберігання товару, адже усі овочі, фрукти та інші продукти повинні бути розфасовані. Також представники департаменту виявили відсутність засобів захисту у працівників деяких автозаправних станцій.Нагадують, що у Луцьку працівники сфери ЖКГ дезінфікуючими засобами обробляють перила у під'їздах, ліфтові кабіни та вхідні двері у житлових будинках міста.Як повідомив перший заступник міського голови, вирішується питання довозу медиків, які працюють у Луцьку, але проживають поза межами обласного центру. Наразі ведуться перемовини із перевізниками.“Сьогодні ми підходимо до найскладнішої ситуації, коли виявлять перших хворих. З ними працюватимуть медики та всі, хто причетний до боротьби із поширенням хвороби. Я хочу, щоб ми всі продовжили роботу над поставленими завданнями. Основне — це зменшити кількість контактів між людьми. Ми повинні продовжувати роз’яснювальну, профілактичну роботу та працюємо на випередження. Якщо необхідно - маємо вдатися до штрафних санкцій”, - підсумував Григорій Пустовіт та подякував усім за роботу.“Усі завдання, які стоять перед нами, повинні виконуватись і надалі. У Луцьку поки немає хворих на коронавірус, але протидіяти його поширенню - наше основне завдання”, - завершуючи засідання, наголосив Григорій Пустовіт.