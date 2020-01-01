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Розшукують волинянина, який зник більше тижня тому

Розшукують волинянина, який зник більше тижня тому
На Волині встановлюють місцезнаходження Ціп’ящука Ярослава Кузьмовича, 20 жовтня 1969 року народження, жителя села Олеськ Любомльського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, з 14 березня чоловік не виходить із рідними на зв'язок, місцезнаходження його невідоме. Зазначають, чоловік може перебувати, здебільшого, на автостанціях у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Любомлі.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя прямокутне, волосся пряме, сиве.

Особливі прикмети: шрам на лівій скроні. На правій руці є татуювання з написом «бокс».

Був одягнений: куртка сірого кольору, сині джинси, білі кросівки.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07 або на лінію «102».


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Теги: розшук, Волинь поліція
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