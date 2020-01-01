Розшукують волинянина, який зник більше тижня тому
Сьогодні, 18:55
На Волині встановлюють місцезнаходження Ціп’ящука Ярослава Кузьмовича, 20 жовтня 1969 року народження, жителя села Олеськ Любомльського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, з 14 березня чоловік не виходить із рідними на зв'язок, місцезнаходження його невідоме. Зазначають, чоловік може перебувати, здебільшого, на автостанціях у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Любомлі.
Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя прямокутне, волосся пряме, сиве.
Особливі прикмети: шрам на лівій скроні. На правій руці є татуювання з написом «бокс».
Був одягнений: куртка сірого кольору, сині джинси, білі кросівки.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, з 14 березня чоловік не виходить із рідними на зв'язок, місцезнаходження його невідоме. Зазначають, чоловік може перебувати, здебільшого, на автостанціях у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Любомлі.
Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя прямокутне, волосся пряме, сиве.
Особливі прикмети: шрам на лівій скроні. На правій руці є татуювання з написом «бокс».
Був одягнений: куртка сірого кольору, сині джинси, білі кросівки.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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