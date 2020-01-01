Розшукують волинянина, який зник більше тижня тому

Ціп’ящука Ярослава Кузьмовича, 20 жовтня 1969 року народження, жителя села Олеськ Любомльського району.



Про це



Відомо, з 14 березня чоловік не виходить із рідними на зв'язок, місцезнаходження його невідоме. Зазначають, чоловік може перебувати, здебільшого, на автостанціях у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Любомлі.



Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя прямокутне, волосся пряме, сиве.



Особливі прикмети: шрам на лівій скроні. На правій руці є татуювання з написом «бокс».



Був одягнений: куртка сірого кольору, сині джинси, білі кросівки.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині встановлюють місцезнаходження, 20 жовтня 1969 року народження, жителя села Олеськ Любомльського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, з 14 березня чоловік не виходить із рідними на зв'язок, місцезнаходження його невідоме. Зазначають, чоловік може перебувати, здебільшого, на автостанціях у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському та Любомлі.зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя прямокутне, волосся пряме, сиве.шрам на лівій скроні. На правій руці є татуювання з написом «бокс».куртка сірого кольору, сині джинси, білі кросівки.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів:або на

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