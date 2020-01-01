На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 25 березня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Відтак, електроенергію відключать за такими адресами:



13:30-17:00 - вул. Донцова, пров. Донцова, вул. Стецька, вул. Малоомелянівська, 2,3,4,5, прров. Малооммелянівсьний, вул. Богуна, вул. Степова, 37-79, 54-100, 2,3,4 пров. Степовий



09:00-12:30 - вул. Милушська(частково), вул. Севастопольська, вул. Копачівська, вул.Хотинська, вул. Ковельська(частково), вул. Кічкарівська, вул. Гоголя, вул. Жовтнева, вул. Рилєєва, вул. Макарова, вул. Броварна.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 25 березня, на декількох вулицях Луцька буде припинене електропостачання.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Відтак, електроенергію відключать за такими адресами:13:30-17:00 - вул. Донцова, пров. Донцова, вул. Стецька, вул. Малоомелянівська, 2,3,4,5, прров. Малооммелянівсьний, вул. Богуна, вул. Степова, 37-79, 54-100, 2,3,4 пров. Степовий09:00-12:30 - вул. Милушська(частково), вул. Севастопольська, вул. Копачівська, вул.Хотинська, вул. Ковельська(частково), вул. Кічкарівська, вул. Гоголя, вул. Жовтнева, вул. Рилєєва, вул. Макарова, вул. Броварна.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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