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На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 25 березня

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 25 березня
У середу, 25 березня, на декількох вулицях Луцька буде припинене електропостачання.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Відтак, електроенергію відключать за такими адресами:

13:30-17:00 - вул. Донцова, пров. Донцова, вул. Стецька, вул. Малоомелянівська, 2,3,4,5, прров. Малооммелянівсьний, вул. Богуна, вул. Степова, 37-79, 54-100, 2,3,4 пров. Степовий

09:00-12:30 - вул. Милушська(частково), вул. Севастопольська, вул. Копачівська, вул.Хотинська, вул. Ковельська(частково), вул. Кічкарівська, вул. Гоголя, вул. Жовтнева, вул. Рилєєва, вул. Макарова, вул. Броварна.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Волиньобленерго, світло, відключення, Луцьк
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