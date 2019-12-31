Зеленський призначив керівників трьох районів Волині

Володимир Зеленський призначив голів райдержадміністрацій в Горохівському, Ківерцівському і Любомльському районах.



Президент підписав відповідні розпорядження сьогодні, 24 березня.



Відтак, очільником Любомльської районної державної адміністрації призначив Оксенчука Ігоря Володимировича. У Ківерцівській районній державній адміністрації головою стала Гонтар Алла Анатоліївна. Керівником Горохівської районної державної адміністрації став Мишленик Сергій Вікторович.



Окрім того, сьогодні ж, 24 березня, Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення керівників райдержадміністрацій у Любомльському та Любешівському районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипризначив голів райдержадміністрацій в Горохівському, Ківерцівському і Любомльському районах.Президент підписав відповідні розпорядження сьогодні, 24 березня.Відтак, очільником Любомльської районної державної адміністрації призначив. У Ківерцівській районній державній адміністрації головою стала. Керівником Горохівської районної державної адміністрації ставОкрім того, сьогодні ж, 24 березня, Володимир Зеленський підписав розпорядження проу Любомльському та Любешівському районах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію