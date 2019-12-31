Зеленський призначив керівників трьох районів Волині
Сьогодні, 19:25
Президент України Володимир Зеленський призначив голів райдержадміністрацій в Горохівському, Ківерцівському і Любомльському районах.
Президент підписав відповідні розпорядження сьогодні, 24 березня.
Відтак, очільником Любомльської районної державної адміністрації призначив Оксенчука Ігоря Володимировича. У Ківерцівській районній державній адміністрації головою стала Гонтар Алла Анатоліївна. Керівником Горохівської районної державної адміністрації став Мишленик Сергій Вікторович.
Окрім того, сьогодні ж, 24 березня, Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення керівників райдержадміністрацій у Любомльському та Любешівському районах.
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Президент підписав відповідні розпорядження сьогодні, 24 березня.
Відтак, очільником Любомльської районної державної адміністрації призначив Оксенчука Ігоря Володимировича. У Ківерцівській районній державній адміністрації головою стала Гонтар Алла Анатоліївна. Керівником Горохівської районної державної адміністрації став Мишленик Сергій Вікторович.
Окрім того, сьогодні ж, 24 березня, Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення керівників райдержадміністрацій у Любомльському та Любешівському районах.
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