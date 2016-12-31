Вручили приз третьому переможцю акції від ТМ «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*

Компанія «Забіяка» вручила приз третьому переможцю акції Максиму Сакуну. У вівторок, 24 березня, переможець отримав ігрову приставку Sony PlayStation. А наприкінці місяця учасників акції чекає головний приз – IPhone 11ProMax.



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Переможець третього тижня Максим Сакун розповів, що обожнює усі види сардельок від ТМ «Забіяка».



«Сардельки «Забіяка» мають дуже добрий смак. Раз чи два на тиждень купую упаковку сардельок. Я не перебираю, купую, які є, всі добрі, але найбільше подобаються «Королівські». Родичі порадили спробувати, дуже сподобалися. Їмо сардельки на сніданок, іноді беремо на вечерю. Реєстрував код від «Королівських», не думав, що виграю. Але ось пощастило», – розповів переможець.



До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.



Розіграш ще однієї приставки Sony PlayStation відбудеться наступного понеділка у прямому ефірі у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. вручила приз третьому переможцю акції «Купуй сардельки – вигравай IPhone» . У вівторок, 24 березня, переможець отримав ігрову приставку Sony PlayStation. А наприкінці місяця учасників акції чекає головний приз – IPhone 11ProMax.Про це повідомляє Перший Переможець третього тижня Максим Сакун розповів, що обожнює усі види сардельок від ТМ «Забіяка».«Сардельки «Забіяка» мають дуже добрий смак. Раз чи два на тиждень купую упаковку сардельок. Я не перебираю, купую, які є, всі добрі, але найбільше подобаються «Королівські». Родичі порадили спробувати, дуже сподобалися. Їмо сардельки на сніданок, іноді беремо на вечерю. Реєстрував код від «Королівських», не думав, що виграю. Але ось пощастило», – розповів переможець.До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.Розіграш ще однієї приставки Sony PlayStation відбудеться наступного понеділка у прямому ефірі у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.

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