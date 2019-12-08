Зеленський звільнив двох голів РДА Волині
Сьогодні, 19:44
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення керівників райдержадміністрацій у Любомльському та Любешівському районах.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Так, з посади голови Любешівської районної державної адміністрації y зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Фесика Сергія Івановича. З посади очільника Любомльської районної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Устименка Олександра Валентиновича.
Відповідні розпорядження глава держави підписав сьогодні, 24 березня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні ж призначив голів райдержадміністрацій в Горохівському, Ківерцівському і Любомльському районах.
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Про це йдеться на сайті глави держави.
Так, з посади голови Любешівської районної державної адміністрації y зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Фесика Сергія Івановича. З посади очільника Любомльської районної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Устименка Олександра Валентиновича.
Відповідні розпорядження глава держави підписав сьогодні, 24 березня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні ж призначив голів райдержадміністрацій в Горохівському, Ківерцівському і Любомльському районах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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