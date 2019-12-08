Зеленський звільнив двох голів РДА Волині

Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення керівників райдержадміністрацій у Любомльському та Любешівському районах.



Про це йдеться на сайті глави держави.



Так, з посади голови Любешівської районної державної адміністрації y зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Фесика Сергія Івановича. З посади очільника Любомльської районної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Устименка Олександра Валентиновича.



Відповідні розпорядження глава держави підписав сьогодні, 24 березня.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні ж призначив





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