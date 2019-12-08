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Зеленський звільнив двох голів РДА Волині

Зеленський звільнив двох голів РДА Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення керівників райдержадміністрацій у Любомльському та Любешівському районах.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Так, з посади голови Любешівської районної державної адміністрації y зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Фесика Сергія Івановича. З посади очільника Любомльської районної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України звільнив Устименка Олександра Валентиновича.

Відповідні розпорядження глава держави підписав сьогодні, 24 березня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні ж призначив голів райдержадміністрацій в Горохівському, Ківерцівському і Любомльському районах.


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Теги: звільнення керівників РДА, два райони, президент України
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