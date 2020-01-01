«Викручуйся як знаєш»: чи готові насправді медики «швидкої» на Волині зустрічати коронавірус





На «звичайні» ГРВІ потрібно їздити лише з маскою та рукавичками. Персонал швидкої занепокоєний і нарікає на нестачу й інших засобів захисту. Керівництво каже: все під контролем, -



Медики налякані через відсутність захисту

Працівники центру екстреної медицини, які звернулись до «Першого», розповідають, що жодних засобів захисту, окрім звичайних хірургічних масок, не мають. До хворих з ГРВІ вони мусять їздити без щитків (які захищають обличчя) та халатів/комбінезонів.



Частина медиків тепер шукає засоби захисту, щоб самостійно їх купити.



«Ми дуже боїмось за власне здоров’я і за те, щоб не принести інфекцію додому. На виклики до хворих з кашлем і температурою їздимо лише в масках, а ніколи ж не знаєш, чи це лише грип», – кажуть налякані працівники «швидкої».



Як організована робота у швидкій



Лучанка Ірина Новосад, мати якої працює у «швидкій», розповіла про нюанси роботи медиків. Про це вона написала у фейсбуці:



«Постійно розпитую маму, що і як, як все організовано, чи всього вистачає, чи захищена вона, її колеги. Спочатку їм радили самим шити з марлі маски. Потім пообіцяли, що щось дадуть, але коли – не знають. Потім сказали, що немає грошей і не знають, де купити. Потім видали спеціальні набори, але у малій кількості. Сьогодні наша ОДА прозвітувала, що тести в нас є, захисні костюми є, все у нормі.



Не у нормі! Бо якби було все окей, то вони сьогодні не складали б список того, що їм потрібно в першу чергу, щоб захистити себе, і не думали, де б це купити зараз за свої кошти. Навіть елементарних дезінфікуючих засобів немає в достатній кількості.



Що є по факту: набір протиепідемічного огляду (на фото) для кожного члена бригади. По одній штуці. На кожного. По одній.



За інструкцією все має виглядати так: поступив виклик, диспетчер має визначити, чи є підозра на коронавірус. Якщо є, бригаду повідомили про це. Лікар бере костюм, одягає, йде до хворого, робить огляд. Якщо потрібна госпіталізація, костюми мають одягнути також і фельдшер, і водій. Пацієнта везуть в інфекційну, машину після цього там мають дезинфікувати, цей захисний одяг утилізовується, бригада через годину повертається на свою станцію. Звучить все розумно і логічно, чи не так?



Так, якби не той факт, що на «поповненні» ти не можеш взяти цих костюмів кілька. Тобто якщо у тебе був один виклик з підозрою на коронавірус, то все окей, тобі пощастило. Якщо вже два-три, ну то викручуйся, як знаєш!



Маски видають зі словами «потрібно економити, бо їх мало». Дають від 10 до 15 шт на зміну. Зміна 12 годин, в бригаді 3 людини. Це максимум на 5 викликів, а у випадку підозри на коронавірус треба дати маску і хворому. Респіратори?! Це взагалі недосяжна мрія наразі».



Засоби захисту є, але для звичайних ГРВІ вони непотрібні, - керівник екстреної медицини



Очільник центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль запевнив «Перший», що усі 72 бригади в області мають захисні комбінезони, окуляри, маски та рукавички. Натомість респіраторів є всього 35.



Однак усе це медики одягають лише, якщо їдуть на виклик до хворого з чіткою підозрою на коронавірус.



«Диспетчер запитує, чи був хворий сам в тих країнах, де багато випадків захворювання, або чи контактував з тими, хто має підозру на коронавірус. Тоді бригада одягає спеціальні костюми, доставляє хворого в інфекційну лікарню, там знімає костюми і віддає їх на утилізацію. Машину на місці дезінфікують», - пояснює посадовець.



Таких комплектів бригада, з його слів, має два на зміну. На решту викликів, які класифікують, як звичайні ГРВІ, медики їдуть лише з масками та рукавичками. Масок начебто видають достатньо для того, щоб змінювати їх кожні дві години.



«Якщо на всі випадки застуди одягати ці захисні костюми, то ми рахували, що на місяць роботи нам потрібно буде 22 мільйони гривень. Хто нам їх дасть?» - каже Володимир Шмаль.



З його слів, за минулу добу було два виклики, куди медики їздили у спеціальному захисті, і 44 – куди без нього.



За таких умов наявних засобів захисту вистачить на 10-12 днів. Також комбінезони, респіратори та експрес-тести «швидка допомога» повинна отримати з китайського вантажу, однак скільки саме – тут поки не знають.



Медики купляють щитки? Можемо компенсувати витрати



Про те, що медики самостійно купують засоби захисту, Володимир Шмаль каже, не чув. Але запевняє, що готовий компенсувати витрати, якщо йдеться, наприклад, про щитки, яких замало є на балансі центру екстреної медицини. Для цього працівнику потрібно показати сам засіб захисту та квитанцію.



Щодо благодійної допомоги, то зі слів посадовця, до нього з такими пропозиціями ніхто не звертався.



«Я тільки читаю в засобах масової інформації про те, що бізснемени підключаються. Нам ще ніхто не допоміг – тільки в Нововолинську відгукнулись благодійники і вже йде процес закупки», – зазначив Володимир Шмаль.



«Найперше і найкраще, що нам потрібно – це костюми біозахисту, але ж де їх знайти тепер – як тільки почалась епідемія, їх розпродали за кордон», – додав він.



Що з медиками, які контактували з хворими

За словами Володимира Шмаля, усі медики перед зміною проходять огляд та опитування на наявність симптомів респіраторних захворювань.



«Якщо є хоч найменші натяки на застуду, додому – на карантин, і не з’являтись до повного одужання. Їм відкривається лікарняний, зарплата нараховується. Нам геройства непотрібно», - сказав посадовець.



Щодо членів двох бригад, які їздили до хворих, в яких експрес-тест показав коронавірус, то вони зараз на карантині.



«Але, оскільки лабораторно коронавірус у хворих не підтвердився і медики почуваються добре, їхня самоізоляція невдовзі завершиться. Перед виходом на роботу їм також зроблять експрес-тести», - сказав очільник обласного центру екстреної медицини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медикам «швидкої допомоги» на Волині видали захисні костюми. Однак їх одягати можна лише на виклики до хворих з підозрою на коронавірус.На «звичайні» ГРВІ потрібно їздити лише з маскою та рукавичками. Персонал швидкої занепокоєний і нарікає на нестачу й інших засобів захисту. Керівництво каже: все під контролем, - пише "Перший".Працівники центру екстреної медицини, які звернулись до «Першого», розповідають, що жодних засобів захисту, окрім звичайних хірургічних масок, не мають. До хворих з ГРВІ вони мусять їздити без щитків (які захищають обличчя) та халатів/комбінезонів.Частина медиків тепер шукає засоби захисту, щоб самостійно їх купити.«Ми дуже боїмось за власне здоров’я і за те, щоб не принести інфекцію додому. На виклики до хворих з кашлем і температурою їздимо лише в масках, а ніколи ж не знаєш, чи це лише грип», – кажуть налякані працівники «швидкої».Лучанка, мати якої працює у «швидкій», розповіла про нюанси роботи медиків. Про це вона написала у фейсбуці:«Постійно розпитую маму, що і як, як все організовано, чи всього вистачає, чи захищена вона, її колеги. Спочатку їм радили самим шити з марлі маски. Потім пообіцяли, що щось дадуть, але коли – не знають. Потім сказали, що немає грошей і не знають, де купити. Потім видали спеціальні набори, але у малій кількості. Сьогодні наша ОДА прозвітувала, що тести в нас є, захисні костюми є, все у нормі.Не у нормі! Бо якби було все окей, то вони сьогодні не складали б список того, що їм потрібно в першу чергу, щоб захистити себе, і не думали, де б це купити зараз за свої кошти. Навіть елементарних дезінфікуючих засобів немає в достатній кількості.Що є по факту: набір протиепідемічного огляду (на фото) для кожного члена бригади. По одній штуці. На кожного. По одній.За інструкцією все має виглядати так: поступив виклик, диспетчер має визначити, чи є підозра на коронавірус. Якщо є, бригаду повідомили про це. Лікар бере костюм, одягає, йде до хворого, робить огляд. Якщо потрібна госпіталізація, костюми мають одягнути також і фельдшер, і водій. Пацієнта везуть в інфекційну, машину після цього там мають дезинфікувати, цей захисний одяг утилізовується, бригада через годину повертається на свою станцію. Звучить все розумно і логічно, чи не так?Так, якби не той факт, що на «поповненні» ти не можеш взяти цих костюмів кілька. Тобто якщо у тебе був один виклик з підозрою на коронавірус, то все окей, тобі пощастило. Якщо вже два-три, ну то викручуйся, як знаєш!Маски видають зі словами «потрібно економити, бо їх мало». Дають від 10 до 15 шт на зміну. Зміна 12 годин, в бригаді 3 людини. Це максимум на 5 викликів, а у випадку підозри на коронавірус треба дати маску і хворому. Респіратори?! Це взагалі недосяжна мрія наразі».Очільник центру екстреної медичної допомогизапевнив «Перший», що усі 72 бригади в області мають захисні комбінезони, окуляри, маски та рукавички. Натомість респіраторів є всього 35.Однак усе це медики одягають лише, якщо їдуть на виклик до хворого з чіткою підозрою на коронавірус.«Диспетчер запитує, чи був хворий сам в тих країнах, де багато випадків захворювання, або чи контактував з тими, хто має підозру на коронавірус. Тоді бригада одягає спеціальні костюми, доставляє хворого в інфекційну лікарню, там знімає костюми і віддає їх на утилізацію. Машину на місці дезінфікують», - пояснює посадовець.Таких комплектів бригада, з його слів, має два на зміну. На решту викликів, які класифікують, як звичайні ГРВІ, медики їдуть лише з масками та рукавичками. Масок начебто видають достатньо для того, щоб змінювати їх кожні дві години.«Якщо на всі випадки застуди одягати ці захисні костюми, то ми рахували, що на місяць роботи нам потрібно буде 22 мільйони гривень. Хто нам їх дасть?» - каже Володимир Шмаль.З його слів, за минулу добу було два виклики, куди медики їздили у спеціальному захисті, і 44 – куди без нього.За таких умов наявних засобів захисту вистачить на 10-12 днів. Також комбінезони, респіратори та експрес-тести «швидка допомога» повинна отримати з китайського вантажу, однак скільки саме – тут поки не знають.Про те, що медики самостійно купують засоби захисту, Володимир Шмаль каже, не чув. Але запевняє, що готовий компенсувати витрати, якщо йдеться, наприклад, про щитки, яких замало є на балансі центру екстреної медицини. Для цього працівнику потрібно показати сам засіб захисту та квитанцію.Щодо благодійної допомоги, то зі слів посадовця, до нього з такими пропозиціями ніхто не звертався.«Я тільки читаю в засобах масової інформації про те, що бізснемени підключаються. Нам ще ніхто не допоміг – тільки в Нововолинську відгукнулись благодійники і вже йде процес закупки», – зазначив Володимир Шмаль.«Найперше і найкраще, що нам потрібно – це костюми біозахисту, але ж де їх знайти тепер – як тільки почалась епідемія, їх розпродали за кордон», – додав він.За словами Володимира Шмаля, усі медики перед зміною проходять огляд та опитування на наявність симптомів респіраторних захворювань.«Якщо є хоч найменші натяки на застуду, додому – на карантин, і не з’являтись до повного одужання. Їм відкривається лікарняний, зарплата нараховується. Нам геройства непотрібно», - сказав посадовець.Щодо членів двох бригад, які їздили до хворих, в яких експрес-тест показав коронавірус, то вони зараз на карантині.«Але, оскільки лабораторно коронавірус у хворих не підтвердився і медики почуваються добре, їхня самоізоляція невдовзі завершиться. Перед виходом на роботу їм також зроблять експрес-тести», - сказав очільник обласного центру екстреної медицини.

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