У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону
Сьогодні, 21:38
У Володимирі-Волинському перевірили містян, які повинні дотримуватися двотижневої самоізоляції після подорожі за кордон.
Про це пише на сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Посадовець зазначає, що усі отримані адреси відпрацювала спеціальна рейдова група за участю працівників Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» та поліції.
"Сьогодні ми отримали списки містян, котрі перебували за кордоном і нещодавно повернулися додому через КПП «Дорогуськ-Ягодин».
Усі, хто повернувся додому із-за кордону попереджені про необхідність самоізоляції та звернення до сімейного лікаря.
Також варто зазначити, що у багатоповерхівках, де проживають вище вказані особи, працівники управляючої житлової компанії провели повторну дезінфекцію під’їздів", - йдеться у дописі.
Також посадовець просить усіх хто володіє інформацією про людей, котрі нещодавно повернулися із-за кордону, писати у приватні повідомлення.
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Про це пише на сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Посадовець зазначає, що усі отримані адреси відпрацювала спеціальна рейдова група за участю працівників Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» та поліції.
"Сьогодні ми отримали списки містян, котрі перебували за кордоном і нещодавно повернулися додому через КПП «Дорогуськ-Ягодин».
Усі, хто повернувся додому із-за кордону попереджені про необхідність самоізоляції та звернення до сімейного лікаря.
Також варто зазначити, що у багатоповерхівках, де проживають вище вказані особи, працівники управляючої житлової компанії провели повторну дезінфекцію під’їздів", - йдеться у дописі.
Також посадовець просить усіх хто володіє інформацією про людей, котрі нещодавно повернулися із-за кордону, писати у приватні повідомлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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