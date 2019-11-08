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У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону

У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону
У Володимирі-Волинському перевірили містян, які повинні дотримуватися двотижневої самоізоляції після подорожі за кордон.

Про це пише на сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Посадовець зазначає, що усі отримані адреси відпрацювала спеціальна рейдова група за участю працівників Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» та поліції.

"Сьогодні ми отримали списки містян, котрі перебували за кордоном і нещодавно повернулися додому через КПП «Дорогуськ-Ягодин».

Усі, хто повернувся додому із-за кордону попереджені про необхідність самоізоляції та звернення до сімейного лікаря.

Також варто зазначити, що у багатоповерхівках, де проживають вище вказані особи, працівники управляючої житлової компанії провели повторну дезінфекцію під’їздів", - йдеться у дописі.

Також посадовець просить усіх хто володіє інформацією про людей, котрі нещодавно повернулися із-за кордону, писати у приватні повідомлення.

У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону


У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону

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Теги: володимир, рейд, перевірка
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