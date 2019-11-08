У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону





Про це Ярослав Матвійчук.



Посадовець зазначає, що усі отримані адреси відпрацювала спеціальна рейдова група за участю працівників Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» та поліції.



"Сьогодні ми отримали списки містян, котрі перебували за кордоном і нещодавно повернулися додому через КПП «Дорогуськ-Ягодин».



Усі, хто повернувся додому із-за кордону попереджені про необхідність самоізоляції та звернення до сімейного лікаря.



Також варто зазначити, що у багатоповерхівках, де проживають вище вказані особи, працівники управляючої житлової компанії провели повторну дезінфекцію під’їздів", - йдеться у дописі.



Також посадовець просить усіх хто володіє інформацією про людей, котрі нещодавно повернулися із-за кордону, писати у приватні повідомлення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському перевірили містян, які повинні дотримуватися двотижневої самоізоляції після подорожі за кордон.Про це пише на сторінці у фейсбуці перший заступник міського головиПосадовець зазначає, що усі отримані адреси відпрацювала спеціальна рейдова група за участю працівників Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» та поліції."Сьогодні ми отримали списки містян, котрі перебували за кордоном і нещодавно повернулися додому через КПП «Дорогуськ-Ягодин».Усі, хто повернувся додому із-за кордону попереджені про необхідність самоізоляції та звернення до сімейного лікаря.Також варто зазначити, що у багатоповерхівках, де проживають вище вказані особи, працівники управляючої житлової компанії провели повторну дезінфекцію під’їздів", - йдеться у дописі.Також посадовець просить усіх хто володіє інформацією про людей, котрі нещодавно повернулися із-за кордону, писати у приватні повідомлення.

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