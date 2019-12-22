Волинських перевізників просять тимчасово не їздити через «Ягодин»

Перевізників, які здійснюють вантажні перевезення через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» та громадян України, які повертаються додому, просять обирати для перетину державного кордону інші пункти пропуску для автомобільного сполучення – такі як, «Рава-Руська» та «Краковець», які на сьогодні є відкритими для вантажного транспорту і менш завантажені.Як повідомляють волинські прикордонники, в умовах запровадження урядами України та Республіки Польща обмежень та екстрених заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу COVID-19, останнім часом спостерігається значне накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Ягодин» на виїзд із України, - пише ВолиньUA.Зазначимо, що українська Сторона вживає усіх заходів щодо ритмічності оформлення транспортних засобів. Однак, враховуючи додаткові заходи контролю, які проводяться польською Стороною, спричиняють сповільнене оформлення вантажних автомобілів на в’їзд до Республіки Польща.«Враховуючи викладену інформацію, звертаємось до громадян, які планують здійснювати вантажні перевезення, врахувати ситуацію, яка склалася і обирати для перетину державного кордону інші пункти пропуску для автомобільного сполучення, такі як «Рава-Руська» та «Краковець», які на сьогодні є відкритими для вантажного транспорту і менш завантажені», – йдеться в повідомленні.Як зауважують прикордонники, за останній тиждень через пункт пропуску «Ягодин» в Україну повернулося більше 5 тисяч наших громадян. В середньому за добу прикордонники пропускають від однієї до півтори тисячі українців.«Аби допомогти українцям повернутися додому, прикордонники спільно з місцевими органами влади, взаємодіючими структурами, продовжують вживати заходів для забезпечення переміщення наших громадян з Польщі в Україну. Однак, оформлення такої кількості осіб в одному пункті пропуску спричиняють додаткове навантаження та необхідність додаткових ресурсів.Тому, звертаємось до громадян, які повертаються в Україну, обирати для перетину державного кордону менш завантажений пункт пропуску такий як «Рава-Руська», – додають у Луцькому прикордонному загоні.