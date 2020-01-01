Ще двоє українських політиків захворіли на коронавірус





За Валерія Хорошковського. Про це на своїй сторінці у Мережі написав керівник парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович. За його словами, Хорошковський зараз перебуває в лікарні.



Інший інфікований - позафракційний народний депутат Сергій Рудик (Черкаська область). Про це "4 каналу" повідомила нардепка Вікторія Гриб, яка вчора спілкувалася з Рудиком. Інформацію Гриб дізналася сьогодні, перед запланованим ефіром і через цю новину з лікарні вона скасувала свою участь. Сама Вікторія Гриб планує звернутися до лікарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новим коронавірусом COVID-19 інфікувалися ще двоє українських політиків - нинішній та колишній.За даними ТСН , діагноз підтвердили у колишнього очільника СБУ та експершого заступника віцепрем'єр-міністра. Про це на своїй сторінці у Мережі написав керівник парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя". За його словами, Хорошковський зараз перебуває в лікарні.Інший інфікований - позафракційний народний депутат(Черкаська область). Про це "4 каналу" повідомила нардепка Вікторія Гриб, яка вчора спілкувалася з Рудиком. Інформацію Гриб дізналася сьогодні, перед запланованим ефіром і через цю новину з лікарні вона скасувала свою участь. Сама Вікторія Гриб планує звернутися до лікарів.

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