У Луцьку підготують спортзали для розміщення хворих на коронавірус





Про це Ігор Палиця.



Депутат зазначає, що після безконтрольного повернення громадян з країн центральної Європи, на західній Україні останніми днями різко почала зростати кількість людей з ознаками пневмонії.



"З завтрашнього дня в місті Луцьку починається підготовка приміщень двох критих спортивних залів для можливого розміщення хворих середньої важкості. Ми розраховуємо закупити і обладнати додатково тисячу ліжок, окрім базових лікарень.



На жаль, на сьогодні керівництво Кабміну не хвилює нічого, пов’язаного з боротьбою з епідемією та змінами до бюджету по виділенню коштів для боротьби з короновірусом! Ні одного проекту законопроекту, в яких би ішла мова про виживання людей і економіки України, окрім диких намагань пооштовхнути продаж землі, немає.



Я звертаюся до всіх керівників обласних і місцевих органів влади, до бізнесу- друзі, схоже розраховувати ми можемо тільки на самих себе! Давайте гуртуватися в рішеннях, ділитися досвідом і робити все для спасіння України і українців!

Часу не залишилося зовсім!

І дай БОГ, щоб всі ці додаткові ліжка до закінчення пандемії простояли пустими, а люди залишилися не ураженими", - йдеться у дописі.

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