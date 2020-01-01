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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку підготують спортзали для розміщення хворих на коронавірус

У Луцьку підготують спортзали для розміщення хворих на коронавірус
В обласному центрі Волині у середу, 25 березня починається підготовка приміщень двох критих спортивних залів для можливого розміщення хворих на коронавірус середньої важкості.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці нардеп Ігор Палиця.

Депутат зазначає, що після безконтрольного повернення громадян з країн центральної Європи, на західній Україні останніми днями різко почала зростати кількість людей з ознаками пневмонії.

"З завтрашнього дня в місті Луцьку починається підготовка приміщень двох критих спортивних залів для можливого розміщення хворих середньої важкості. Ми розраховуємо закупити і обладнати додатково тисячу ліжок, окрім базових лікарень.

На жаль, на сьогодні керівництво Кабміну не хвилює нічого, пов’язаного з боротьбою з епідемією та змінами до бюджету по виділенню коштів для боротьби з короновірусом! Ні одного проекту законопроекту, в яких би ішла мова про виживання людей і економіки України, окрім диких намагань пооштовхнути продаж землі, немає.

Я звертаюся до всіх керівників обласних і місцевих органів влади, до бізнесу- друзі, схоже розраховувати ми можемо тільки на самих себе! Давайте гуртуватися в рішеннях, ділитися досвідом і робити все для спасіння України і українців!
Часу не залишилося зовсім!
І дай БОГ, щоб всі ці додаткові ліжка до закінчення пандемії простояли пустими, а люди залишилися не ураженими", - йдеться у дописі.

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Теги: коронавірус, луцьк, спортзали, палиця
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