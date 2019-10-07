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У Луцьку декламуватимуть вірші онлайн

У Луцьку декламуватимуть вірші онлайн
Працівники Палацу культури міста Луцька започаткували онлайнзахід «Марафон відеопоезії та декламації».

Про це пишуть на сайді Луцькради.

Це своєрідний творчий заклик до поетичної свободи. Тут немає жодних обмежень в тематиці, оформленні та прояві креативу. Обов’язковими лише є хороший настрій та любов до поезії. Можна читати власні вірші або вірші інших авторів, що припали до душі. Водночас є можливість почути та побачити як декламують поезію інші, ознайомитись з різноманіттям авторів, обговорити творчість одне одного.

#Поетичний_марафон має на меті популяризувати як класичну поезію, так і сучасну.

Відеопоезія повинна мати цікавий текст, свій зміст, а відео покликане передавати емоції і почуття, що відображають сам текст.

"Запрошуємо долучатися до події та ділитися улюбленою поезією", - наголошують організатори.

У Луцьку декламуватимуть вірші онлайн

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Теги: луцьк, поезія, онлайн
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