У Луцьку декламуватимуть вірші онлайн
Сьогодні, 06:12
Працівники Палацу культури міста Луцька започаткували онлайнзахід «Марафон відеопоезії та декламації».
Про це пишуть на сайді Луцькради.
Це своєрідний творчий заклик до поетичної свободи. Тут немає жодних обмежень в тематиці, оформленні та прояві креативу. Обов’язковими лише є хороший настрій та любов до поезії. Можна читати власні вірші або вірші інших авторів, що припали до душі. Водночас є можливість почути та побачити як декламують поезію інші, ознайомитись з різноманіттям авторів, обговорити творчість одне одного.
#Поетичний_марафон має на меті популяризувати як класичну поезію, так і сучасну.
Відеопоезія повинна мати цікавий текст, свій зміст, а відео покликане передавати емоції і почуття, що відображають сам текст.
"Запрошуємо долучатися до події та ділитися улюбленою поезією", - наголошують організатори.
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Про це пишуть на сайді Луцькради.
Це своєрідний творчий заклик до поетичної свободи. Тут немає жодних обмежень в тематиці, оформленні та прояві креативу. Обов’язковими лише є хороший настрій та любов до поезії. Можна читати власні вірші або вірші інших авторів, що припали до душі. Водночас є можливість почути та побачити як декламують поезію інші, ознайомитись з різноманіттям авторів, обговорити творчість одне одного.
#Поетичний_марафон має на меті популяризувати як класичну поезію, так і сучасну.
Відеопоезія повинна мати цікавий текст, свій зміст, а відео покликане передавати емоції і почуття, що відображають сам текст.
"Запрошуємо долучатися до події та ділитися улюбленою поезією", - наголошують організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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