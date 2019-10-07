У Луцьку декламуватимуть вірші онлайн





Про це



Це своєрідний творчий заклик до поетичної свободи. Тут немає жодних обмежень в тематиці, оформленні та прояві креативу. Обов’язковими лише є хороший настрій та любов до поезії. Можна читати власні вірші або вірші інших авторів, що припали до душі. Водночас є можливість почути та побачити як декламують поезію інші, ознайомитись з різноманіттям авторів, обговорити творчість одне одного.



#Поетичний_марафон має на меті популяризувати як класичну поезію, так і сучасну.



Відеопоезія повинна мати цікавий текст, свій зміст, а відео покликане передавати емоції і почуття, що відображають сам текст.



"Запрошуємо долучатися до події та ділитися улюбленою поезією", - наголошують організатори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Палацу культури міста Луцька започаткували онлайнзахід «Марафон відеопоезії та декламації».Про це пишуть на сайді Луцькради.Це своєрідний творчий заклик до поетичної свободи. Тут немає жодних обмежень в тематиці, оформленні та прояві креативу. Обов’язковими лише є хороший настрій та любов до поезії. Можна читати власні вірші або вірші інших авторів, що припали до душі. Водночас є можливість почути та побачити як декламують поезію інші, ознайомитись з різноманіттям авторів, обговорити творчість одне одного.#Поетичний_марафон має на меті популяризувати як класичну поезію, так і сучасну.Відеопоезія повинна мати цікавий текст, свій зміст, а відео покликане передавати емоції і почуття, що відображають сам текст."Запрошуємо долучатися до події та ділитися улюбленою поезією", - наголошують організатори.

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