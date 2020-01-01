ТОП-5 продуктів, які містять багато цинку





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Жінкам рекомендується, отримувати 8 міліграмів цинку в день, чоловікам – 11 міліграмів. Крім того, що цинк допомагає підтримувати високий імунітет, мінерал забезпечує функціонування більше 300 ферментів, бере участь у багатьох процесах клітинного метаболізму.



Ось багаті цинком продукти, які особливо корисні в сезон підвищеної захворюваності вірусними інфекціями, – їх споживання допомагає поліпшити опірність організму хворобам.



М’ясо, птиця. Яловичина, баранина, свинина, курка – відмінні джерела цинку. 100 грамів сирого фаршу з даних видів м’яса містять 4,8 мг цинку (44% добової норми). 100 грамів курячого темного м’яса дають 16%.



Бобові. Є найкращим вегетаріанським джерелом цинку. Так чашка печених бобів дозволяє отримати до 38% щоденної кількості цинку, потрібного організму. Чашка приготованого нуту – 18%. Також продукти цієї групи багаті клітковиною, вітамінами В, залізом.



Гарбузове насіння. Жменя в 30-40 грамів може забезпечити до 15% добової норми цинку. Крім цього, продукт дає організму клітковину, білок, магній, антиоксиданти-речовини, які також ефективно допомагають підвищити імунітет



Йогурт. Молочні продукти в цілому є важливим харчовим джерелом цинку. Йогурт пропонує його найбільше – до 11% в одній склянці. Інша його перевага для добре працюючої імунної системи – це пробіотики, що поліпшують стан кишкової мікрофлори.



Яйця. Одне велике куряче яйце містить близько 5% добової норми важливого мікроелемента. Чудовим доповненням до нього йдуть вітаміни групи В, селен, холін, що роблять наш імунітет значно міцнішим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цинк, що допомагає підвищити імунітет, запобігти запалення і скоротити тривалість застуди, є популярним компонентом ліків від застуди та грипу. Деякі багаті цинком продукти також допоможуть підтримати імунну систему в хорошій формі.Про це пише Ukrhealth.Жінкам рекомендується, отримувати 8 міліграмів цинку в день, чоловікам – 11 міліграмів. Крім того, що цинк допомагає підтримувати високий імунітет, мінерал забезпечує функціонування більше 300 ферментів, бере участь у багатьох процесах клітинного метаболізму.Ось багаті цинком продукти, які особливо корисні в сезон підвищеної захворюваності вірусними інфекціями, – їх споживання допомагає поліпшити опірність організму хворобам.Яловичина, баранина, свинина, курка – відмінні джерела цинку. 100 грамів сирого фаршу з даних видів м’яса містять 4,8 мг цинку (44% добової норми). 100 грамів курячого темного м’яса дають 16%.Є найкращим вегетаріанським джерелом цинку. Так чашка печених бобів дозволяє отримати до 38% щоденної кількості цинку, потрібного організму. Чашка приготованого нуту – 18%. Також продукти цієї групи багаті клітковиною, вітамінами В, залізом.Жменя в 30-40 грамів може забезпечити до 15% добової норми цинку. Крім цього, продукт дає організму клітковину, білок, магній, антиоксиданти-речовини, які також ефективно допомагають підвищити імунітетМолочні продукти в цілому є важливим харчовим джерелом цинку. Йогурт пропонує його найбільше – до 11% в одній склянці. Інша його перевага для добре працюючої імунної системи – це пробіотики, що поліпшують стан кишкової мікрофлори.Одне велике куряче яйце містить близько 5% добової норми важливого мікроелемента. Чудовим доповненням до нього йдуть вітаміни групи В, селен, холін, що роблять наш імунітет значно міцнішим.

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